Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 35 боеприпасов
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о семи фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском - два обстрела из артиллерии 122 миллиметра. Выпустив 35 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка и Старомихайловка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.