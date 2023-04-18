https://ria.ru/20230418/obstrel-1865954755.html

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.04.2023

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:09

2023-04-18T00:09

2023-04-18T00:09

специальная военная операция на украине

сцкк

донецкая народная республика

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.

https://ria.ru/20230416/postradavshie-1865684552.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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сцкк, донецкая народная республика, донецк, украина