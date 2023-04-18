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Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:09 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/obstrel-1865954755.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.04.2023
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:09
2023-04-18T00:09
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.
https://ria.ru/20230416/postradavshie-1865684552.html
донецкая народная республика
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сцкк, донецкая народная республика, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 35 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о семи фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском - два обстрела из артиллерии 122 миллиметра. Выпустив 35 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка и Старомихайловка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраина
 
 
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