https://ria.ru/20230418/obmen-1866097226.html

Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста

Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста - РИА Новости, 18.04.2023

Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста

Защита не стала комментировать возможность обмена обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:25

2023-04-18T15:25

2023-04-18T15:25

россия

эван гершкович

сша

пол уилан

в мире

the wall street journal

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Защита не стала комментировать возможность обмена обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзу* и Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Эту тему мы не комментируем", - сказала РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html

https://ria.ru/20230413/gershkovich-1865041428.html

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россия, эван гершкович, сша, пол уилан, в мире, the wall street journal