Рейтинг@Mail.ru
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/obmen-1866097226.html
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста - РИА Новости, 18.04.2023
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста
Защита не стала комментировать возможность обмена обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:25
2023-04-18T15:25
россия
эван гершкович
сша
пол уилан
в мире
the wall street journal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866080151_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_432d416fe46c6bbf21f964c05c2f0661.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Защита не стала комментировать возможность обмена обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзу* и Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Эту тему мы не комментируем", - сказала РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html
https://ria.ru/20230413/gershkovich-1865041428.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866080151_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_a48459503d68b4b2e84e8b09b1c27d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эван гершкович, сша, пол уилан, в мире, the wall street journal
Россия, Эван Гершкович, США, Пол Уилан, В мире, The Wall Street Journal
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста

Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста WSJ

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Защита не стала комментировать возможность обмена обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзу* и Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж
17 апреля, 16:44
"Эту тему мы не комментируем", - сказала РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича
13 апреля, 13:43
 
РоссияЭван ГершковичСШАПол УиланВ миреThe Wall Street Journal
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала