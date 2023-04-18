Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста WSJ
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Защита не стала комментировать возможность обмена обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзу* и Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Эту тему мы не комментируем", - сказала РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.