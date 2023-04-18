https://ria.ru/20230418/natsgvardiya-1866171576.html
В Госдуму внесли законопроект о комплектовании войск нацгвардии
В Госдуму внесли законопроект о комплектовании войск нацгвардии - РИА Новости, 18.04.2023
В Госдуму внесли законопроект о комплектовании войск нацгвардии
Проект об особенностях комплектования войск нацгвардии внесен в Госдумы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:07
2023-04-18T19:07
2023-04-18T19:07
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
омон россии
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Проект об особенностях комплектования войск нацгвардии внесен в Госдумы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Инициатором проекта выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Как ранее отмечал депутат, эта инициатива подготовлена вместе с представителями из разных ведомств и "обусловлена активным участием в спецоперации полицейских подразделений Росгвардии (СОБР, ОМОН)". По его словам, законопроект предлагает направлять по мобилизации бывших росгвардейцев в их родное ведомство: и не только на военную, но и на полицейскую службу, а также заранее приписывать находящихся в запасе росгвардейцев к частям, подразделениям и органам Росгвардии. Также проект устанавливает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Одновременно исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию (35 лет - для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава, 40 лет - для среднего, старшего и высшего начальствующего состава) для граждан трудоспособного возраста, указывается в пояснительной записке к законопроекту. Депутат отметил, что инициатива даст право продолжать службу сотрудникам Росгвардии, получившим ранения при выполнении задач в особых условиях, и награжденных в этой связи госнаградами по их желанию, а также упростит внутриведомственный перевод в Росгвардии с военной службы на полицейскую и наоборот с сохранением социальных гарантий сотрудника. Как написал Хинштейн, он получил множество обращений от ветеранов ОМОН и СОБР, которые хотели бы поехать в зону спецоперации, но краткосрочный контракт с ними заключить нельзя.
https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html
https://ria.ru/20230224/rosgvardiya-1854199625.html
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александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, омон россии
Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, ОМОН России
В Госдуму внесли законопроект о комплектовании войск нацгвардии
В Госдуму внесли законопроект об особенностях комплектования войск нацгвардии
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
Проект об особенностях комплектования войск нацгвардии внесен в Госдумы, соответствующий законопроект
размещен в думской электронной базе.
Инициатором проекта выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн
.
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Как ранее отмечал депутат, эта инициатива подготовлена вместе с представителями из разных ведомств и "обусловлена активным участием в спецоперации полицейских подразделений Росгвардии
(СОБР, ОМОН
)".
По его словам, законопроект предлагает направлять по мобилизации бывших росгвардейцев в их родное ведомство: и не только на военную, но и на полицейскую службу, а также заранее приписывать находящихся в запасе росгвардейцев к частям, подразделениям и органам Росгвардии.
Также проект устанавливает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.
Одновременно исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию (35 лет - для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава, 40 лет - для среднего, старшего и высшего начальствующего состава) для граждан трудоспособного возраста, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат отметил, что инициатива даст право продолжать службу сотрудникам Росгвардии, получившим ранения при выполнении задач в особых условиях, и награжденных в этой связи госнаградами по их желанию, а также упростит внутриведомственный перевод в Росгвардии с военной службы на полицейскую и наоборот с сохранением социальных гарантий сотрудника.
Как написал Хинштейн, он получил множество обращений от ветеранов ОМОН и СОБР, которые хотели бы поехать в зону спецоперации, но краткосрочный контракт с ними заключить нельзя.
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