https://ria.ru/20230418/nato-1865955144.html
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023 ("Закрытые щиты") во вторник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:16
2023-04-18T00:16
2023-04-18T00:16
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023 ("Закрытые щиты") во вторник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского центра киберзащиты альянса. По словам директора CCDCOE Марта Ноорма, в ходе учений будут отрабатывать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки противника. Команды-участники также займутся принятием тактических и стратегических решений по сотрудничеству в кризисной ситуации. "Команды смогут показать, насколько хорошо они умеют поддерживать работу ИТ-систем в реальных ситуациях и в условиях сильного дефицита времени", - цитирует Ноорма пресс-служба. В соответствии со сценарием учений, вымышленное государство сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается скоординированными кибератаками, вызывающими серьезные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и других критически важных компонентов инфраструктуры. Национальные группы быстрого реагирования должны прийти на помощь стране для отражения кибератак и ликвидации последствий ударов по инфраструктуре. Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют 38 стран НАТО и государств-партнеров альянса.
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эстония, нато, таллин, в мире
Эстония, НАТО, Таллин, В мире
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields
ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023 ("Закрытые щиты") во вторник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского центра киберзащиты альянса.
«
"Таллинский центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проводит крупнейшие в мире ежегодные учения по киберзащите Locked Shields 2023. В этом году в учениях, которые ежегодно проходят с 2010 года, принимают участие более 3 тысяч человек из 38 стран", - говорится в сообщении.
По словам директора CCDCOE Марта Ноорма, в ходе учений будут отрабатывать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки противника. Команды-участники также займутся принятием тактических и стратегических решений по сотрудничеству в кризисной ситуации.
"Команды смогут показать, насколько хорошо они умеют поддерживать работу ИТ-систем в реальных ситуациях и в условиях сильного дефицита времени", - цитирует Ноорма пресс-служба.
В соответствии со сценарием учений, вымышленное государство сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается скоординированными кибератаками, вызывающими серьезные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и других критически важных компонентов инфраструктуры.
Национальные группы быстрого реагирования должны прийти на помощь стране для отражения кибератак и ликвидации последствий ударов по инфраструктуре.
Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине
и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют 38 стран НАТО и государств-партнеров альянса.
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