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Российская компания запустила аналог Microsoft Teams - РИА Новости, 18.04.2023
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17:43 18.04.2023 (обновлено: 18:04 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/moyofis-1866147823.html
Российская компания запустила аналог Microsoft Teams
Российская компания запустила аналог Microsoft Teams - РИА Новости, 18.04.2023
Российская компания запустила аналог Microsoft Teams
Разработчик программ "МойОфис" представил российский аналог Microsoft Teams - единое цифровое рабочее пространство Squadus, который включили в реестр... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:43
2023-04-18T18:04
импортозамещение
экономика
россия
microsoft corporation
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Разработчик программ "МойОфис" представил российский аналог Microsoft Teams - единое цифровое рабочее пространство Squadus, который включили в реестр отечественного ПО, рассказал генеральный директор компании Павел Калякин на пресс-конференции. "Сегодня мы вкладываем кирпичик в экосистему и представляем новый продукт, который называется Squadus. Squadus, как мы его называем, в первую очередь цифровое рабочее пространство для совместной работы, корпоративного общения. И он знаменателен тем, что буквально несколько дней назад, в апреле 2023 года, решение было включено в реестр отечественного ПО", - отметил Калякин. Squadus представляет собой платформу, внутри которой есть корпоративный мессенджер, сервис работы с документами и управления видео-конференц-связью. Он доступен в веб-версии, мобильном и десктопном приложении, поддерживает ОС "Альт", Astra Linux, "РЕД ОС", а также macOS, Windows, iOS и Android. При разработке компания ориентировалась на референсного игрока рынка - Microsoft Teams. Продукт предназначен только для корпоративного использования. В тестовом режиме его уже использовали такие компании, как "Лаборатория Касперского" и фармацевтическая компания "Р-фарм". "Рынок (корпоративных коммуникаций - ред.), на самом деле, очень интересный - 36 миллиардов рублей. Безумно растущий последние пару лет, 20-30% роста. Огромный интерес к рынку заказчиков, со стороны прессы, со стороны как российского, так и мирового сообщества," - отметил директор по продуктам "МойОфис" Евгений Фенюшин. Он также добавил, что в качестве экспортного потенциала компания рассматривает страны Латинской Америки и африканского континента. Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://ria.ru/20230412/sber-1864756939.html
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импортозамещение, экономика, россия, microsoft corporation
Импортозамещение, Экономика, Россия, Microsoft Corporation
Российская компания запустила аналог Microsoft Teams

Разработчик программ "МойОфис" представил аналог Microsoft Teams под названием Squadus

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Разработчик программ "МойОфис" представил российский аналог Microsoft Teams - единое цифровое рабочее пространство Squadus, который включили в реестр отечественного ПО, рассказал генеральный директор компании Павел Калякин на пресс-конференции.
"Сегодня мы вкладываем кирпичик в экосистему и представляем новый продукт, который называется Squadus. Squadus, как мы его называем, в первую очередь цифровое рабочее пространство для совместной работы, корпоративного общения. И он знаменателен тем, что буквально несколько дней назад, в апреле 2023 года, решение было включено в реестр отечественного ПО", - отметил Калякин.
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Squadus представляет собой платформу, внутри которой есть корпоративный мессенджер, сервис работы с документами и управления видео-конференц-связью. Он доступен в веб-версии, мобильном и десктопном приложении, поддерживает ОС "Альт", Astra Linux, "РЕД ОС", а также macOS, Windows, iOS и Android. При разработке компания ориентировалась на референсного игрока рынка - Microsoft Teams.
Продукт предназначен только для корпоративного использования. В тестовом режиме его уже использовали такие компании, как "Лаборатория Касперского" и фармацевтическая компания "Р-фарм".
"Рынок (корпоративных коммуникаций - ред.), на самом деле, очень интересный - 36 миллиардов рублей. Безумно растущий последние пару лет, 20-30% роста. Огромный интерес к рынку заказчиков, со стороны прессы, со стороны как российского, так и мирового сообщества," - отметил директор по продуктам "МойОфис" Евгений Фенюшин. Он также добавил, что в качестве экспортного потенциала компания рассматривает страны Латинской Америки и африканского континента.
Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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