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Более 80 расчетов техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве - РИА Новости, 18.04.2023
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13:30 18.04.2023
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Более 80 расчетов техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве
Более 80 расчетов техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве - РИА Новости, 18.04.2023
Более 80 расчетов техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве
Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:30
2023-04-18T13:30
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения на территории Москвы возможных природных пожаров, во всех административных округах, кроме Центрального, заступили на круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, городских парков, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что каждый расчет состоит из трех специалистов Комплекса городского хозяйства и одной поливомоечной машины. "Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возгораний на природных и озелененных территориях, особенно если водоисточники находятся в удалении", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 14 расчетов организовано в поселениях Воскресенское, Мосрентген, Краснопахорское, Кленовское, Филимонковское, Кокошкино, Внуковское, Марушкинское, Первомайское, Щаповское, Сосенское, Рязановское, Десеновское, городском округе Московский. Он добавил, что остальные расчеты размещены в том числе вблизи таких значимых объектов, как природно-исторические парки "Измайлово", "Косинский", "Битцевский лес" и "Москворецкий", природный парк "Тушинский", национальный парк "Лосиный остров", парки "Сокольники" и "Братеевская пойма". -0-
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Более 80 расчетов техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения на территории Москвы возможных природных пожаров, во всех административных округах, кроме Центрального, заступили на круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, городских парков, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что каждый расчет состоит из трех специалистов Комплекса городского хозяйства и одной поливомоечной машины.
"Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возгораний на природных и озелененных территориях, особенно если водоисточники находятся в удалении", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 14 расчетов организовано в поселениях Воскресенское, Мосрентген, Краснопахорское, Кленовское, Филимонковское, Кокошкино, Внуковское, Марушкинское, Первомайское, Щаповское, Сосенское, Рязановское, Десеновское, городском округе Московский.
Он добавил, что остальные расчеты размещены в том числе вблизи таких значимых объектов, как природно-исторические парки "Измайлово", "Косинский", "Битцевский лес" и "Москворецкий", природный парк "Тушинский", национальный парк "Лосиный остров", парки "Сокольники" и "Братеевская пойма". -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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