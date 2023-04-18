https://ria.ru/20230418/mif-1865967728.html

В США развеяли распространенный на Западе миф о России

В США развеяли распространенный на Западе миф о России - РИА Новости, 18.04.2023

В США развеяли распространенный на Западе миф о России

Расхожее сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП в корне неверно и выдает слепоту западных политиков и экспертов, пишет в своей статье... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T06:20

2023-04-18T06:20

2023-04-18T11:00

в мире

россия

италия

германия

жак сапир

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Расхожее сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП в корне неверно и выдает слепоту западных политиков и экспертов, пишет в своей статье обозреватель The National Interest Карлос Роа."Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской", — отметил автор. По его словам, эту фразу впервые сказал американский сенатор Линдси Грэм еще в 2014 году, она должна было показать слабость российской экономики перед "коллективной мощью" Запада."Увы, эта фраза сформировала наш подход к России, и от нее давно пора отказаться", — подчеркнул Роа. Он задался вопросом, смогла ли бы российская экономика выдержать сильнейшее санкционное давление, если она и впрямь была "столь мелкой и никчемной".Обозреватель напомнил, что Россия и Италия близки друг к другу по номинальному объему ВВП, который служит "излюбленным мерилом" размера и мощи национальной экономики со времен Второй мировой войны. Однако французский экономист Жак Сапир отметил ущербность этого подхода, указав, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) гораздо ближе к Германии, чем Италии. "Разница самая принципиальная, и одно то, что так много людей повторяют сравнение России и Италии, как попугай, одновременно озадачивает и настораживает", — заметил Роа.При этом даже значение ВВП по ППС не показывает "истинных масштабов экономической мощи России", отметил он. К примеру, Сапир считает, что в последние полвека в западной экономике господствует сектор услуг, который, однако, теряет свое значение в эпоху конфликтов. По мнению экономиста, в такие периоды имеет значение производство физических товаров, а по этому показателю российская экономика не только сильнее немецкой, но более чем вдвое мощнее французской. Кроме того, Россия занимает лидирующее положение в торговле энергоносителями и сырьевыми товарами, что обеспечивает ей существенное влияние на мировые рынки, что "не ускользнуло от внимания ряда стран Глобального Юга".Как отметил Роа, настало время признать, насколько сильно Запад недооценивает относительный размер и мощь своих экономических соперников — особенно России. "Политикам также следует пересмотреть свой нынешний подход к управлению государственной экономикой: санкции — отнюдь не панацея, особенно против страны с внушительной экономической мощью. Но прежде давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика "размером с итальянскую", — резюмировал обозреватель.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230406/ukreplenie-1863358360.html

https://ria.ru/20230417/sanktsii-1865920010.html

россия

италия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, италия, германия, жак сапир, владимир путин, санкции в отношении россии