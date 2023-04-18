https://ria.ru/20230418/mif-1865967728.html
В США развеяли распространенный на Западе миф о России
В США развеяли распространенный на Западе миф о России - РИА Новости, 18.04.2023
В США развеяли распространенный на Западе миф о России
Расхожее сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП в корне неверно и выдает слепоту западных политиков и экспертов, пишет в своей статье... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:20
2023-04-18T06:20
2023-04-18T11:00
в мире
россия
италия
германия
жак сапир
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Расхожее сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП в корне неверно и выдает слепоту западных политиков и экспертов, пишет в своей статье обозреватель The National Interest Карлос Роа."Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской", — отметил автор. По его словам, эту фразу впервые сказал американский сенатор Линдси Грэм еще в 2014 году, она должна было показать слабость российской экономики перед "коллективной мощью" Запада."Увы, эта фраза сформировала наш подход к России, и от нее давно пора отказаться", — подчеркнул Роа. Он задался вопросом, смогла ли бы российская экономика выдержать сильнейшее санкционное давление, если она и впрямь была "столь мелкой и никчемной".Обозреватель напомнил, что Россия и Италия близки друг к другу по номинальному объему ВВП, который служит "излюбленным мерилом" размера и мощи национальной экономики со времен Второй мировой войны. Однако французский экономист Жак Сапир отметил ущербность этого подхода, указав, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) гораздо ближе к Германии, чем Италии. "Разница самая принципиальная, и одно то, что так много людей повторяют сравнение России и Италии, как попугай, одновременно озадачивает и настораживает", — заметил Роа.При этом даже значение ВВП по ППС не показывает "истинных масштабов экономической мощи России", отметил он. К примеру, Сапир считает, что в последние полвека в западной экономике господствует сектор услуг, который, однако, теряет свое значение в эпоху конфликтов. По мнению экономиста, в такие периоды имеет значение производство физических товаров, а по этому показателю российская экономика не только сильнее немецкой, но более чем вдвое мощнее французской. Кроме того, Россия занимает лидирующее положение в торговле энергоносителями и сырьевыми товарами, что обеспечивает ей существенное влияние на мировые рынки, что "не ускользнуло от внимания ряда стран Глобального Юга".Как отметил Роа, настало время признать, насколько сильно Запад недооценивает относительный размер и мощь своих экономических соперников — особенно России. "Политикам также следует пересмотреть свой нынешний подход к управлению государственной экономикой: санкции — отнюдь не панацея, особенно против страны с внушительной экономической мощью. Но прежде давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика "размером с итальянскую", — резюмировал обозреватель.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230406/ukreplenie-1863358360.html
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в мире, россия, италия, германия, жак сапир, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Италия, Германия, Жак Сапир, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В США развеяли распространенный на Западе миф о России
Автор The National Interest Роа указал на ошибки Запада при сравнении ВВП России и Италии
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Расхожее сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП в корне неверно и выдает слепоту западных политиков и экспертов, пишет
в своей статье обозреватель The National Interest Карлос Роа.
"Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской", — отметил автор. По его словам, эту фразу впервые сказал американский сенатор Линдси Грэм еще в 2014 году, она должна было показать слабость российской экономики перед "коллективной мощью" Запада.
"Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России
"Увы, эта фраза сформировала наш подход к России, и от нее давно пора отказаться", — подчеркнул Роа. Он задался вопросом, смогла ли бы российская экономика выдержать сильнейшее санкционное давление, если она и впрямь была "столь мелкой и никчемной".
Обозреватель напомнил, что Россия и Италия близки друг к другу по номинальному объему ВВП, который служит "излюбленным мерилом" размера и мощи национальной экономики со времен Второй мировой войны. Однако французский экономист Жак Сапир
отметил ущербность этого подхода, указав, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) гораздо ближе к Германии
, чем Италии. "Разница самая принципиальная, и одно то, что так много людей повторяют сравнение России и Италии, как попугай, одновременно озадачивает и настораживает", — заметил Роа.
При этом даже значение ВВП по ППС не показывает "истинных масштабов экономической мощи России", отметил он. К примеру, Сапир считает, что в последние полвека в западной экономике господствует сектор услуг, который, однако, теряет свое значение в эпоху конфликтов. По мнению экономиста, в такие периоды имеет значение производство физических товаров, а по этому показателю российская экономика не только сильнее немецкой, но более чем вдвое мощнее французской. Кроме того, Россия занимает лидирующее положение в торговле энергоносителями и сырьевыми товарами, что обеспечивает ей существенное влияние на мировые рынки, что "не ускользнуло от внимания ряда стран Глобального Юга".
Как отметил Роа, настало время признать, насколько сильно Запад недооценивает относительный размер и мощь своих экономических соперников — особенно России. "Политикам также следует пересмотреть свой нынешний подход к управлению государственной экономикой: санкции — отнюдь не панацея, особенно против страны с внушительной экономической мощью. Но прежде давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика "размером с итальянскую", — резюмировал обозреватель.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Глава МИД Бразилии отметил негативные последствия от антироссийских санкций