https://ria.ru/20230418/mid-1865965646.html

МИД заявил о многократно возросшем давлении на Россию в информпространстве

МИД заявил о многократно возросшем давлении на Россию в информпространстве - РИА Новости, 18.04.2023

МИД заявил о многократно возросшем давлении на Россию в информпространстве

После начала специальной военной операции объем атак США и их союзников в информационном пространстве на Россию вырос многократно, причем страны Запада уже не... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T05:16

2023-04-18T05:16

2023-04-18T05:16

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. После начала специальной военной операции объем атак США и их союзников в информационном пространстве на Россию вырос многократно, причем страны Запада уже не скрывают свою причастность, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Он отметил, что ударам в информационном пространстве подвергаются, в первую очередь, государственные учреждения, но также и частные лица, компании. "Те, кто стоит за такими нападениями, в отличие от минувших лет, себя уже не скрывают. Они действуют по наветам, по науськиванию со стороны правительств недружественных стран. США и их союзники прямо говорят, что используют информационно-коммуникационные технологии для наступательных операций против России и ее союзников, единомышленников. Прямо говорят, что для них информационные технологии являются оружием", - отметил Люкманов. Сами западные государства, по его словам, говорят, что это они поощряют такую линию. "Тут не та ситуация, что "на воре и шапка горит". Это как в суде: "признание – царица доказательств". Они сами говорят, что они этим занимаются и будут заниматься", - добавил он.

https://ria.ru/20230418/zapad-1865962000.html

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