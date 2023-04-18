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Студент МГУ отказался от израильского гражданства ради участия в СВО - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/mgu-1866122641.html
Студент МГУ отказался от израильского гражданства ради участия в СВО
Студент МГУ отказался от израильского гражданства ради участия в СВО - РИА Новости, 18.04.2023
Студент МГУ отказался от израильского гражданства ради участия в СВО
Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев рассказал о студенте, отказавшемся от израильского гражданства ради... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:36
2023-04-18T16:36
специальная военная операция на украине
общество
алексей козырев
мгу имени м. в. ломоносова
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев рассказал о студенте, отказавшемся от израильского гражданства ради участия в СВО добровольцем. "Вот у меня на факультете был такой случай. Ко мне пришел студент второго курса, сказал, что хочет уйти добровольцем в СВО. У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация. И парень ушел добровольцем. Взял академический отпуск, сейчас он находится на Донбассе", - рассказал Козырев на всероссийской стратегической студенческой сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности в медиагруппе "Россия сегодня". Козырев отметил, что в таких спорных ситуациях человек с двойным гражданством задается вопросом о том, кто же он.
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общество, алексей козырев, мгу имени м. в. ломоносова, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Козырев, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Студент МГУ отказался от израильского гражданства ради участия в СВО

Студент философского факультета МГУ отказался от израильского паспорта ради участия в СВО

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев рассказал о студенте, отказавшемся от израильского гражданства ради участия в СВО добровольцем.
"Вот у меня на факультете был такой случай. Ко мне пришел студент второго курса, сказал, что хочет уйти добровольцем в СВО. У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация. И парень ушел добровольцем. Взял академический отпуск, сейчас он находится на Донбассе", - рассказал Козырев на всероссийской стратегической студенческой сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности в медиагруппе "Россия сегодня".
Козырев отметил, что в таких спорных ситуациях человек с двойным гражданством задается вопросом о том, кто же он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлексей КозыревМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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