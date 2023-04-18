https://ria.ru/20230418/metanol-1866084975.html

ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола

ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола - РИА Новости, 18.04.2023

ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола

Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола). РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:49

2023-04-18T14:49

2023-04-18T14:51

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола).Законопроект был внесен депутатами Госдумы от "Единой России" и ЛДПР, а также сенаторами.Документ устанавливает уголовную ответственность за оборот (продажа, хранение, распространение) метанола, либо метанолосодержащих жидкостей под видом алкоголя в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 4 лет.Если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, злоумышленникам смогут назначить штраф до 700 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 6 лет.В случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть боле двух людей, в качестве наказания возможно лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230418/veyp-1866006627.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия