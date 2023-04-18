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ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола - РИА Новости, 18.04.2023
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14:49 18.04.2023 (обновлено: 14:51 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/metanol-1866084975.html
ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола
ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола - РИА Новости, 18.04.2023
ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола
Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола). РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:49
2023-04-18T14:51
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола).Законопроект был внесен депутатами Госдумы от "Единой России" и ЛДПР, а также сенаторами.Документ устанавливает уголовную ответственность за оборот (продажа, хранение, распространение) метанола, либо метанолосодержащих жидкостей под видом алкоголя в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 4 лет.Если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, злоумышленникам смогут назначить штраф до 700 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 6 лет.В случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть боле двух людей, в качестве наказания возможно лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
ГД приняла закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола

ГД приняла закон о десяти годах лишении свободы за незаконный оборот метанола

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола).
Законопроект был внесен депутатами Госдумы от "Единой России" и ЛДПР, а также сенаторами.
Документ устанавливает уголовную ответственность за оборот (продажа, хранение, распространение) метанола, либо метанолосодержащих жидкостей под видом алкоголя в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 4 лет.
Если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, злоумышленникам смогут назначить штраф до 700 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 6 лет.
В случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть боле двух людей, в качестве наказания возможно лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
Вчера, 10:53
 
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