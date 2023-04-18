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На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна - РИА Новости, 18.04.2023
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11:01 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/medveditsa-1866010349.html
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна - РИА Новости, 18.04.2023
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна
В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, которая в начале апреля убила бегуна на пробежке в лесу, сообщает руководство северного итальянского региона. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:01
2023-04-18T11:01
в мире
италия
тренто
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РИМ, 18 апр – РИА Новости. В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, которая в начале апреля убила бегуна на пробежке в лесу, сообщает руководство северного итальянского региона. Поимка хищника, как отмечается, произошла в ночь на вторник. Детали операции на специальной пресс-конференции позднее намерен рассказать президент Тренто Маурицио Фугатти и асессор по вопросам сельскохозяйственной и лесной политики Джулия Дзанотелли. Судьба самки Jj4 остается неопределенной: власти региона получили разрешение не только на ее поимку, но и на ликвидацию, однако затем административный суд Тренто "смертный приговор" приостановил. Как отмечает la Repubblica, власти Тренто заявили о готовности перевезти медведицу в любую другую местность, представители которой оплатят транспортировку. Убийство 26-летнего Андреа Папи стало первым подобным случаем в Италии. Всего в стране за 150 лет наблюдений зарегистрировано семь случаев, не закончившихся гибелью человека.
https://ria.ru/20200530/1572149883.html
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60
в мире, италия, тренто
В мире, Италия, Тренто
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна

В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, убившую бегуна в начале апреля

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
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РИМ, 18 апр – РИА Новости. В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, которая в начале апреля убила бегуна на пробежке в лесу, сообщает руководство северного итальянского региона.
Поимка хищника, как отмечается, произошла в ночь на вторник. Детали операции на специальной пресс-конференции позднее намерен рассказать президент Тренто Маурицио Фугатти и асессор по вопросам сельскохозяйственной и лесной политики Джулия Дзанотелли.
Судьба самки Jj4 остается неопределенной: власти региона получили разрешение не только на ее поимку, но и на ликвидацию, однако затем административный суд Тренто "смертный приговор" приостановил.
Как отмечает la Repubblica, власти Тренто заявили о готовности перевезти медведицу в любую другую местность, представители которой оплатят транспортировку.
Убийство 26-летнего Андреа Папи стало первым подобным случаем в Италии. Всего в стране за 150 лет наблюдений зарегистрировано семь случаев, не закончившихся гибелью человека.
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В миреИталияТренто
 
 
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