https://ria.ru/20230418/medveditsa-1866010349.html
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна - РИА Новости, 18.04.2023
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна
В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, которая в начале апреля убила бегуна на пробежке в лесу, сообщает руководство северного итальянского региона. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:01
2023-04-18T11:01
2023-04-18T11:01
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тренто
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РИМ, 18 апр – РИА Новости. В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, которая в начале апреля убила бегуна на пробежке в лесу, сообщает руководство северного итальянского региона. Поимка хищника, как отмечается, произошла в ночь на вторник. Детали операции на специальной пресс-конференции позднее намерен рассказать президент Тренто Маурицио Фугатти и асессор по вопросам сельскохозяйственной и лесной политики Джулия Дзанотелли. Судьба самки Jj4 остается неопределенной: власти региона получили разрешение не только на ее поимку, но и на ликвидацию, однако затем административный суд Тренто "смертный приговор" приостановил. Как отмечает la Repubblica, власти Тренто заявили о готовности перевезти медведицу в любую другую местность, представители которой оплатят транспортировку. Убийство 26-летнего Андреа Папи стало первым подобным случаем в Италии. Всего в стране за 150 лет наблюдений зарегистрировано семь случаев, не закончившихся гибелью человека.
https://ria.ru/20200530/1572149883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, тренто
На севере Италии поймали медведицу, убившую бегуна
В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, убившую бегуна в начале апреля
РИМ, 18 апр – РИА Новости. В итальянской провинции Тренто поймали медведицу, которая в начале апреля убила бегуна на пробежке в лесу, сообщает руководство северного итальянского региона.
Поимка хищника, как отмечается, произошла в ночь на вторник. Детали операции на специальной пресс-конференции позднее намерен рассказать президент Тренто Маурицио Фугатти и асессор по вопросам сельскохозяйственной и лесной политики Джулия Дзанотелли.
Судьба самки Jj4 остается неопределенной: власти региона получили разрешение не только на ее поимку, но и на ликвидацию, однако затем административный суд Тренто "смертный приговор" приостановил.
Как отмечает la Repubblica, власти Тренто заявили о готовности перевезти медведицу в любую другую местность, представители которой оплатят транспортировку.
Убийство 26-летнего Андреа Папи стало первым подобным случаем в Италии. Всего в стране за 150 лет наблюдений зарегистрировано семь случаев, не закончившихся гибелью человека.
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