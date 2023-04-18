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Politico: Украине грозит новый переворот - РИА Новости, 18.04.2023
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08:05 18.04.2023 (обновлено: 10:42 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/maydan-1865974140.html
Politico: Украине грозит новый переворот
Politico: Украине грозит новый переворот - РИА Новости, 18.04.2023
Politico: Украине грозит новый переворот
Украине после окончания российской спецоперации грозит очередной "майдан", об этом говорится в статье в европейском издании Politico. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:05
2023-04-18T10:42
в мире
украина
львов
владимир зеленский
николай княжицкий
сеймур херш
верховная рада украины
"голос"
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украине после окончания российской спецоперации грозит очередной "майдан", об этом говорится в статье в европейском издании Politico."Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться", — заявил на условиях анонимности бывший украинский министр.Зеленский, отметил собеседник издания, может стать из причин грядущего переворота ввиду его авторитарных замашек. Несмотря на то, что страны Запада превозносят Зеленского как "икону демократии", его высокие рейтинги вызваны лишь текущим конфликтом, а по его завершении неминуемо упадут до 11 процентов, которые были у него до начала СВО. Бывший министр также напомнил, что Зеленский и его окружение были замешаны в офшорной финансовой деятельности, а его обещания бороться с коррупцией ни к чему не привели, что, несомненно, вызовет в обществе вопросы.Аналогичное мнение выразила и депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун, которая утверждает, что "приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить майдан", и что после окончания конфликта ожидания украинцев будет крайне трудно оправдать. Оппозиционный депутат из Львова Николай Княжицкий, в свою очередь, обвинил Зеленского в использовании в своих интересах полномочий военного времени для захвата власти, установления контроля над СМИ и манипулирования бюджетными средствами.Как отметил бывший высокопоставленный американский дипломат, работавший на Украине, коррупционность режима Зеленского может привести к крупному скандалу. "С одной стороны, они (оппозиционные политики. — Прим. ред.) действительно ценят силу Зеленского как военного лидера, но глубоко обеспокоены коррупцией и его авторитарным стилем правления. По их мнению, как только закончится война, случится расплата", — предупредил он.Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что ЦРУ предоставило Владимиру Зеленскому список из 35 коррумпированных чиновников и военных. В феврале правительство Украины из-за обвинений в коррупции уволило нескольких высокопоставленных чиновников.Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых — усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.
https://ria.ru/20230322/khischeniya-1859710955.html
https://ria.ru/20230412/toplivo-1864799481.html
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в мире, украина, львов, владимир зеленский, николай княжицкий, сеймур херш, верховная рада украины, "голос", центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Николай Княжицкий, Сеймур Херш, Верховная Рада Украины, "Голос", Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Politico: Украине грозит новый переворот

Politico: Украине грозит новый Майдан после окончания специальной военной операции

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украине после окончания российской спецоперации грозит очередной "майдан", об этом говорится в статье в европейском издании Politico.
"Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться", — заявил на условиях анонимности бывший украинский министр.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Депутат Рады обвинил Зеленского в многомиллионных хищениях
22 марта, 11:04
Зеленский, отметил собеседник издания, может стать из причин грядущего переворота ввиду его авторитарных замашек. Несмотря на то, что страны Запада превозносят Зеленского как "икону демократии", его высокие рейтинги вызваны лишь текущим конфликтом, а по его завершении неминуемо упадут до 11 процентов, которые были у него до начала СВО. Бывший министр также напомнил, что Зеленский и его окружение были замешаны в офшорной финансовой деятельности, а его обещания бороться с коррупцией ни к чему не привели, что, несомненно, вызовет в обществе вопросы.
Аналогичное мнение выразила и депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун, которая утверждает, что "приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить майдан", и что после окончания конфликта ожидания украинцев будет крайне трудно оправдать. Оппозиционный депутат из Львова Николай Княжицкий, в свою очередь, обвинил Зеленского в использовании в своих интересах полномочий военного времени для захвата власти, установления контроля над СМИ и манипулирования бюджетными средствами.
Как отметил бывший высокопоставленный американский дипломат, работавший на Украине, коррупционность режима Зеленского может привести к крупному скандалу. "С одной стороны, они (оппозиционные политики. — Прим. ред.) действительно ценят силу Зеленского как военного лидера, но глубоко обеспокоены коррупцией и его авторитарным стилем правления. По их мнению, как только закончится война, случится расплата", — предупредил он.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что ЦРУ предоставило Владимиру Зеленскому список из 35 коррумпированных чиновников и военных. В феврале правительство Украины из-за обвинений в коррупции уволило нескольких высокопоставленных чиновников.
Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых — усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Херш: Зеленский присвоил 400 миллионов долларов, выделенных Вашингтоном
12 апреля, 15:19
 
В миреУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийНиколай КняжицкийСеймур ХершВерховная Рада Украины"Голос"Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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