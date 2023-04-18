Рейтинг@Mail.ru
Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:13 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/matematika-1866037142.html
Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике
Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике - РИА Новости, 18.04.2023
Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике
Российская сборная завоевала четыре золотых медали на Европейской математической олимпиаде для девушек, все участницы сборной набрали максимально возможное... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:13
2023-04-18T12:13
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863676674_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_cace37ae5f6af17a15de83968f029cc7.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская сборная завоевала четыре золотых медали на Европейской математической олимпиаде для девушек, все участницы сборной набрали максимально возможное количество баллов, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "Российская сборная завоевала четыре золотые медали на Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad), все участницы набрали 42 балла из 42 возможных", - говорится в сообщении. Добавляется, что олимпиада проходила в Словении с 14 по 17 апреля, конкурсные испытания для российской команды были организованы на площадке школы Центра педагогического мастерства в Москве, участницы выполняли индивидуальные задания в течение двух дней. "Высокое качество математического образования уже стало визитной карточкой российской педагогической и научной школы. Это неоднократно подтверждалось и независимыми исследованиями, и, главное, результатами наших ребят на международных олимпиадах. Четыре золотые медали всех участниц нашей сборной на Европейской математической олимпиаде – лучшее тому доказательство", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В министерстве напомнили, что "The European Girls' Mathematical Olympiad" – математическая олимпиада, которая проводится ежегодно с 2012 года для раскрытия математических способностей девочек, Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года, в 2022 году россиянки завоевали четыре золотые медали, максимального результата (42 балла) достигли две участницы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863676674_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_2a0d648f8fb2965716a0045ce0486e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов

Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике

CC0 / / Шариковая ручка
Шариковая ручка - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская сборная завоевала четыре золотых медали на Европейской математической олимпиаде для девушек, все участницы сборной набрали максимально возможное количество баллов, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.
"Российская сборная завоевала четыре золотые медали на Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad), все участницы набрали 42 балла из 42 возможных", - говорится в сообщении.
Добавляется, что олимпиада проходила в Словении с 14 по 17 апреля, конкурсные испытания для российской команды были организованы на площадке школы Центра педагогического мастерства в Москве, участницы выполняли индивидуальные задания в течение двух дней.
"Высокое качество математического образования уже стало визитной карточкой российской педагогической и научной школы. Это неоднократно подтверждалось и независимыми исследованиями, и, главное, результатами наших ребят на международных олимпиадах. Четыре золотые медали всех участниц нашей сборной на Европейской математической олимпиаде – лучшее тому доказательство", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
В министерстве напомнили, что "The European Girls' Mathematical Olympiad" – математическая олимпиада, которая проводится ежегодно с 2012 года для раскрытия математических способностей девочек, Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года, в 2022 году россиянки завоевали четыре золотые медали, максимального результата (42 балла) достигли две участницы.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала