https://ria.ru/20230418/matematika-1866037142.html

Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике

Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике - РИА Новости, 18.04.2023

Россиянки завоевали золото на международной олимпиаде по математике

Российская сборная завоевала четыре золотых медали на Европейской математической олимпиаде для девушек, все участницы сборной набрали максимально возможное... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:13

2023-04-18T12:13

2023-04-18T12:13

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863676674_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_cace37ae5f6af17a15de83968f029cc7.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская сборная завоевала четыре золотых медали на Европейской математической олимпиаде для девушек, все участницы сборной набрали максимально возможное количество баллов, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "Российская сборная завоевала четыре золотые медали на Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad), все участницы набрали 42 балла из 42 возможных", - говорится в сообщении. Добавляется, что олимпиада проходила в Словении с 14 по 17 апреля, конкурсные испытания для российской команды были организованы на площадке школы Центра педагогического мастерства в Москве, участницы выполняли индивидуальные задания в течение двух дней. "Высокое качество математического образования уже стало визитной карточкой российской педагогической и научной школы. Это неоднократно подтверждалось и независимыми исследованиями, и, главное, результатами наших ребят на международных олимпиадах. Четыре золотые медали всех участниц нашей сборной на Европейской математической олимпиаде – лучшее тому доказательство", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В министерстве напомнили, что "The European Girls' Mathematical Olympiad" – математическая олимпиада, которая проводится ежегодно с 2012 года для раскрытия математических способностей девочек, Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года, в 2022 году россиянки завоевали четыре золотые медали, максимального результата (42 балла) достигли две участницы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов