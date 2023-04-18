https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html

Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта

Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта - РИА Новости, 18.04.2023

Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект неизбежно будет контролировать сам себя, обладая потенциалом "уничтожить человечество", хотя это и будет отличаться от сюжета... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:29

2023-04-18T04:29

2023-04-18T05:24

илон маск

ларри пейдж

google

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект неизбежно будет контролировать сам себя, обладая потенциалом "уничтожить человечество", хотя это и будет отличаться от сюжета "Терминатора", заявил американский миллиардер Илон Маск.Так он ответил на вопрос, может ли появиться такой ИИ, который невозможно будет отключить, потому что он будет контролировать сам себя. Маск призвал скорее начать регулировать сферу и создать ответственное за это ведомство. "Регулировать что-то пытаются только после того, как происходит плохое. Если в сфере ИИ такое произойдет, может быть уже слишком поздно, контроль будет у ИИ", - сказал миллиардер. По его словам, работающий не по задумке ИИ более опасен, чем плохие машины или самолеты, поскольку обладает потенциалом "уничтожить человечество". Маск отметил, что это произойдет не совсем по сценарию "Терминатора", поскольку "разумная" составляющая ИИ будет в дата-центрах, а обладающие сознанием машины-убийцы - это финальный сюжетный поворот. "Роботы - это конечный фактор", - сказал Маск.По словам миллиардера, в технологической сфере есть сторонники скорейшей разработки супер ИИ. Маск рассказал, что одним из таких является сооснователь Google Ларри Пейдж. По словам Маска, в их личных беседах и даже публично тот высказывал идеи о "цифровом боге". "Мне показалось, что он недостаточно серьезно относится к безопасности ИИ. Он, кажется, хочет увидеть сверх ИИ как можно скорее, по сути цифрового бога", - сказал Маск.Он отметил, что в технологии искусственного интеллекта есть потенциал не только для хорошего, но и для плохого. Ответом на этот аргумент Маск, по его словам, услышал от Пейджа обвинение в излишней человечности.

https://ria.ru/20230418/truthgpt-1865955600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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илон маск, ларри пейдж, google