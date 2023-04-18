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Маск призвал создать ведомство по контролю за искусственным интеллектом
Маск призвал создать ведомство по контролю за искусственным интеллектом - РИА Новости, 18.04.2023
Маск призвал создать ведомство по контролю за искусственным интеллектом
Американский миллиардер Илон Маск призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:24
2023-04-18T03:24
2023-04-18T03:24
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта. Маск заявил, что в США есть масса лицензирующих агентств и других регуляторов, например, в сфере продуктов питания и лекарств, автомобилестроения. "Я думаю, мы должны серьезно к этому относиться (разработке ИИ - ред.), и нам нужно ведомство-регулятор", - сказал Маск. Предприниматель считает, что, изучив сферу, ведомство должно будет предложить свод правил функционирования отрасли. "Думаю, у нас будет больше шансов на полезный человечеству ИИ в таком случае", - сказал Маск.
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сша, илон маск
Маск призвал создать ведомство по контролю за искусственным интеллектом
Маск призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости.
Американский миллиардер Илон Маск призвал
создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта.
«
"Я давно являюсь сторонником регулирования сферы ИИ", - сказал Маск в интервью Fox News.
Маск заявил, что в США есть масса лицензирующих агентств и других регуляторов, например, в сфере продуктов питания и лекарств, автомобилестроения. "Я думаю, мы должны серьезно к этому относиться (разработке ИИ - ред.), и нам нужно ведомство-регулятор", - сказал Маск.
Предприниматель считает, что, изучив сферу, ведомство должно будет предложить свод правил функционирования отрасли. "Думаю, у нас будет больше шансов на полезный человечеству ИИ в таком случае", - сказал Маск.
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