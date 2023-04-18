https://ria.ru/20230418/marker-1865960843.html

Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе

Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.04.2023

Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе

Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:05

2023-04-18T03:05

2023-04-18T09:17

донбасс

россия

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

фонд перспективных исследований

технологии

безопасность

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.Сейчас специалисты "Андроидной техники" отрабатывают технологии запуска беспилотника, управления и доставки до цели с высокой точностью.Масса "БАС-80" без боевой части составляет 1,7 килограмма, потенциальный объем боевой части — около 600 граммов с возможностью его увеличения, дальность полета — до 30 километров, время нахождения в полете — до 18 минут.Дудоров подчеркнул, что эти беспилотники легче и дешевле, чем применяемые сегодня в российской армии, но и задачи у них более простые.В начале марта сообщалось об отправке первых четырех "Маркеров" в Донбасс для испытаний, в частности, для отработки доставки грузов, применения оптико-электронного модуля с полезной нагрузкой. Для этого планировалось задействовать два из четырех образцов."Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около трех тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html

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донбасс, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, технологии, безопасность