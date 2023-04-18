Рейтинг@Mail.ru
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 18.04.2023 (обновлено: 09:17 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/marker-1865960843.html
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.04.2023
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе
Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:05
2023-04-18T09:17
донбасс
россия
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834732_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54f07ee7b485e77ca98a215726fa29ed.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.Сейчас специалисты "Андроидной техники" отрабатывают технологии запуска беспилотника, управления и доставки до цели с высокой точностью.Масса "БАС-80" без боевой части составляет 1,7 килограмма, потенциальный объем боевой части — около 600 граммов с возможностью его увеличения, дальность полета — до 30 километров, время нахождения в полете — до 18 минут.Дудоров подчеркнул, что эти беспилотники легче и дешевле, чем применяемые сегодня в российской армии, но и задачи у них более простые.В начале марта сообщалось об отправке первых четырех "Маркеров" в Донбасс для испытаний, в частности, для отработки доставки грузов, применения оптико-электронного модуля с полезной нагрузкой. Для этого планировалось задействовать два из четырех образцов."Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около трех тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834732_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_273ef7a3fad10207fdd08832f931db22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, технологии, безопасность
Донбасс, Россия, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Фонд перспективных исследований, Технологии, Безопасность
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе

Глава НПО Дудоров: робот "Маркер" получит на оснащение специальный дрон-камикадзе "БАС-80"

© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"Российский робототехнический комплекс "Маркер"
Российский робототехнический комплекс Маркер - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"
Российский робототехнический комплекс "Маркер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.
«

"Мы создали свой беспилотник самолетного типа, пока разработка имеет рабочее название "БАС-80". Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы", — сказал он.

Сейчас специалисты "Андроидной техники" отрабатывают технологии запуска беспилотника, управления и доставки до цели с высокой точностью.
Масса "БАС-80" без боевой части составляет 1,7 килограмма, потенциальный объем боевой части — около 600 граммов с возможностью его увеличения, дальность полета — до 30 километров, время нахождения в полете — до 18 минут.
Дудоров подчеркнул, что эти беспилотники легче и дешевле, чем применяемые сегодня в российской армии, но и задачи у них более простые.
В начале марта сообщалось об отправке первых четырех "Маркеров" в Донбасс для испытаний, в частности, для отработки доставки грузов, применения оптико-электронного модуля с полезной нагрузкой. Для этого планировалось задействовать два из четырех образцов.
"Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около трех тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Кадры работы перспективного робота Маркер
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО
26 января, 08:03
 
ДонбассРоссияЕвгений ДудоровНПО "Андроидная техника"Фонд перспективных исследованийТехнологииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала