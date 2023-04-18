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Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.04.2023
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе
Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:05
2023-04-18T03:05
2023-04-18T09:17
донбасс
россия
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
технологии
безопасность
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.Сейчас специалисты "Андроидной техники" отрабатывают технологии запуска беспилотника, управления и доставки до цели с высокой точностью.Масса "БАС-80" без боевой части составляет 1,7 килограмма, потенциальный объем боевой части — около 600 граммов с возможностью его увеличения, дальность полета — до 30 километров, время нахождения в полете — до 18 минут.Дудоров подчеркнул, что эти беспилотники легче и дешевле, чем применяемые сегодня в российской армии, но и задачи у них более простые.В начале марта сообщалось об отправке первых четырех "Маркеров" в Донбасс для испытаний, в частности, для отработки доставки грузов, применения оптико-электронного модуля с полезной нагрузкой. Для этого планировалось задействовать два из четырех образцов."Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около трех тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
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донбасс, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, технологии, безопасность
Донбасс, Россия, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Фонд перспективных исследований, Технологии, Безопасность
Боевой робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе
Глава НПО Дудоров: робот "Маркер" получит на оснащение специальный дрон-камикадзе "БАС-80"
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Робот "Маркер" получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе, специально созданный для этой платформы, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.
«
"Мы создали свой беспилотник самолетного типа, пока разработка имеет рабочее название "БАС-80". Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы", — сказал он.
Сейчас специалисты "Андроидной техники" отрабатывают технологии запуска беспилотника, управления и доставки до цели с высокой точностью.
Масса "БАС-80" без боевой части составляет 1,7 килограмма, потенциальный объем боевой части — около 600 граммов с возможностью его увеличения, дальность полета — до 30 километров, время нахождения в полете — до 18 минут.
Дудоров подчеркнул, что эти беспилотники легче и дешевле, чем применяемые сегодня в российской армии, но и задачи у них более простые.
В начале марта сообщалось об отправке первых четырех "Маркеров" в Донбасс
для испытаний, в частности, для отработки доставки грузов, применения оптико-электронного модуля с полезной нагрузкой. Для этого планировалось задействовать два из четырех образцов.
"Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований
в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около трех тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России
навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО