Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны
Астронавт НАСА Гловер пообещал не забывать о российских братьях-космонавтах на орбите Луны
Луна. Архивное фото
КОЛОРАДО-СПРИНГЗ (США), 18 апр - РИА Новости. Американский астронавт Виктор Гловер пообещал не забывать о российских коллегах из "Роскосмоса" на орбите Луны, куда он отправится в 2024 году.
"Я отправлю послание всем исследователям космоса и моим коллегам-космонавтам тоже. Когда мы покидаем околоземную орбиту, мы не просто американцы и канадцы, мы - люди, которые отправляются туда ради всего человечества, мы делаем что-то для всех исследователей космоса, и мои друзья Сергеи (Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков - ред.) и весь отряд космонавтов - часть этого", - сказал астронавт РИА Новости на полях Космического симпозиума, проходящего ежегодно в Колорадо.
"Конечно, обязательно", - сказал Гловер на вопрос о том, будет ли он связываться со своими российскими коллегами во время миссии "Артемида-2", в рамках которой должен пройти полет на орбиту Луны в 2024 году. Планируется, что в нее, помимо самого Гловера, войдут астронавты НАСА Кристина Кук, Рид Уайсмен, а также канадский астронавт Джереми Хэнсен.
Вспоминая совместное пребывание на МКС с российским экипажем, Гловер называет обоих Сергеев "братьями", тепло отзывается о находящихся на орбите сейчас Дмитрии Петелине и Сергее Прокопьеве.
"Они мои лучшие друзья, и я хочу, чтобы наши страны ладили так же, как делают это наши коллеги. Мы очень хорошо работаем вместе", - говорит астронавт, который к настоящему времени совершил один космический полет продолжительностью 168 дней. Гловер входил в состав миссии Crew-1 корабля Crew Dragon и был членом 64-го международного экипажа МКС.
Астронавт рассказал, что экипаж МКС, помимо работы на орбите, говорит и делится традициями своих стран. Так, Рыжиков, по словам астронавта, в ходе совместной миссии пригласил экипаж вместе посмотреть службу из храма в Звездном городке. "Мы смогли увидеть многие аспекты его культуры ... мы обсуждали наши культуры, праздники и их значение. И это были мои любимые дни, лучшие моменты экспедиции", - признался собеседник агентства.