https://ria.ru/20230418/luna-1866175980.html

Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны

Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны - РИА Новости, 18.04.2023

Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны

Американский астронавт Виктор Гловер пообещал не забывать о российских коллегах из "Роскосмоса" на орбите Луны, куда он отправится в 2024 году. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:32

2023-04-18T19:32

2023-04-18T19:32

наука

луна

колорадо

звездный городок

виктор гловер

сергей рыжиков (космонавт)

сергей кудь-сверчков

роскосмос

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КОЛОРАДО-СПРИНГЗ (США), 18 апр - РИА Новости. Американский астронавт Виктор Гловер пообещал не забывать о российских коллегах из "Роскосмоса" на орбите Луны, куда он отправится в 2024 году. "Я отправлю послание всем исследователям космоса и моим коллегам-космонавтам тоже. Когда мы покидаем околоземную орбиту, мы не просто американцы и канадцы, мы - люди, которые отправляются туда ради всего человечества, мы делаем что-то для всех исследователей космоса, и мои друзья Сергеи (Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков - ред.) и весь отряд космонавтов - часть этого", - сказал астронавт РИА Новости на полях Космического симпозиума, проходящего ежегодно в Колорадо. "Конечно, обязательно", - сказал Гловер на вопрос о том, будет ли он связываться со своими российскими коллегами во время миссии "Артемида-2", в рамках которой должен пройти полет на орбиту Луны в 2024 году. Планируется, что в нее, помимо самого Гловера, войдут астронавты НАСА Кристина Кук, Рид Уайсмен, а также канадский астронавт Джереми Хэнсен. Вспоминая совместное пребывание на МКС с российским экипажем, Гловер называет обоих Сергеев "братьями", тепло отзывается о находящихся на орбите сейчас Дмитрии Петелине и Сергее Прокопьеве. "Они мои лучшие друзья, и я хочу, чтобы наши страны ладили так же, как делают это наши коллеги. Мы очень хорошо работаем вместе", - говорит астронавт, который к настоящему времени совершил один космический полет продолжительностью 168 дней. Гловер входил в состав миссии Crew-1 корабля Crew Dragon и был членом 64-го международного экипажа МКС. Астронавт рассказал, что экипаж МКС, помимо работы на орбите, говорит и делится традициями своих стран. Так, Рыжиков, по словам астронавта, в ходе совместной миссии пригласил экипаж вместе посмотреть службу из храма в Звездном городке. "Мы смогли увидеть многие аспекты его культуры ... мы обсуждали наши культуры, праздники и их значение. И это были мои любимые дни, лучшие моменты экспедиции", - признался собеседник агентства.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864859774.html

https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html

луна

колорадо

звездный городок

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луна, колорадо, звездный городок, виктор гловер, сергей рыжиков (космонавт), сергей кудь-сверчков, роскосмос, наса