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Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны - РИА Новости, 18.04.2023
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Наука
 
19:32 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/luna-1866175980.html
Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны
Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны - РИА Новости, 18.04.2023
Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны
Американский астронавт Виктор Гловер пообещал не забывать о российских коллегах из "Роскосмоса" на орбите Луны, куда он отправится в 2024 году. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:32
2023-04-18T19:32
наука
луна
колорадо
звездный городок
виктор гловер
сергей рыжиков (космонавт)
сергей кудь-сверчков
роскосмос
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КОЛОРАДО-СПРИНГЗ (США), 18 апр - РИА Новости. Американский астронавт Виктор Гловер пообещал не забывать о российских коллегах из "Роскосмоса" на орбите Луны, куда он отправится в 2024 году. "Я отправлю послание всем исследователям космоса и моим коллегам-космонавтам тоже. Когда мы покидаем околоземную орбиту, мы не просто американцы и канадцы, мы - люди, которые отправляются туда ради всего человечества, мы делаем что-то для всех исследователей космоса, и мои друзья Сергеи (Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков - ред.) и весь отряд космонавтов - часть этого", - сказал астронавт РИА Новости на полях Космического симпозиума, проходящего ежегодно в Колорадо. "Конечно, обязательно", - сказал Гловер на вопрос о том, будет ли он связываться со своими российскими коллегами во время миссии "Артемида-2", в рамках которой должен пройти полет на орбиту Луны в 2024 году. Планируется, что в нее, помимо самого Гловера, войдут астронавты НАСА Кристина Кук, Рид Уайсмен, а также канадский астронавт Джереми Хэнсен. Вспоминая совместное пребывание на МКС с российским экипажем, Гловер называет обоих Сергеев "братьями", тепло отзывается о находящихся на орбите сейчас Дмитрии Петелине и Сергее Прокопьеве. "Они мои лучшие друзья, и я хочу, чтобы наши страны ладили так же, как делают это наши коллеги. Мы очень хорошо работаем вместе", - говорит астронавт, который к настоящему времени совершил один космический полет продолжительностью 168 дней. Гловер входил в состав миссии Crew-1 корабля Crew Dragon и был членом 64-го международного экипажа МКС. Астронавт рассказал, что экипаж МКС, помимо работы на орбите, говорит и делится традициями своих стран. Так, Рыжиков, по словам астронавта, в ходе совместной миссии пригласил экипаж вместе посмотреть службу из храма в Звездном городке. "Мы смогли увидеть многие аспекты его культуры ... мы обсуждали наши культуры, праздники и их значение. И это были мои любимые дни, лучшие моменты экспедиции", - признался собеседник агентства.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864859774.html
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луна, колорадо, звездный городок, виктор гловер, сергей рыжиков (космонавт), сергей кудь-сверчков, роскосмос, наса
Наука, Луна, Колорадо, Звездный городок, Виктор Гловер, Сергей Рыжиков (космонавт), Сергей Кудь-Сверчков, Роскосмос, НАСА
Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны

Астронавт НАСА Гловер пообещал не забывать о российских братьях-космонавтах на орбите Луны

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Луна. Архивное фото
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КОЛОРАДО-СПРИНГЗ (США), 18 апр - РИА Новости. Американский астронавт Виктор Гловер пообещал не забывать о российских коллегах из "Роскосмоса" на орбите Луны, куда он отправится в 2024 году.
"Я отправлю послание всем исследователям космоса и моим коллегам-космонавтам тоже. Когда мы покидаем околоземную орбиту, мы не просто американцы и канадцы, мы - люди, которые отправляются туда ради всего человечества, мы делаем что-то для всех исследователей космоса, и мои друзья Сергеи (Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков - ред.) и весь отряд космонавтов - часть этого", - сказал астронавт РИА Новости на полях Космического симпозиума, проходящего ежегодно в Колорадо.
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"Конечно, обязательно", - сказал Гловер на вопрос о том, будет ли он связываться со своими российскими коллегами во время миссии "Артемида-2", в рамках которой должен пройти полет на орбиту Луны в 2024 году. Планируется, что в нее, помимо самого Гловера, войдут астронавты НАСА Кристина Кук, Рид Уайсмен, а также канадский астронавт Джереми Хэнсен.
Вспоминая совместное пребывание на МКС с российским экипажем, Гловер называет обоих Сергеев "братьями", тепло отзывается о находящихся на орбите сейчас Дмитрии Петелине и Сергее Прокопьеве.
"Они мои лучшие друзья, и я хочу, чтобы наши страны ладили так же, как делают это наши коллеги. Мы очень хорошо работаем вместе", - говорит астронавт, который к настоящему времени совершил один космический полет продолжительностью 168 дней. Гловер входил в состав миссии Crew-1 корабля Crew Dragon и был членом 64-го международного экипажа МКС.
Астронавт рассказал, что экипаж МКС, помимо работы на орбите, говорит и делится традициями своих стран. Так, Рыжиков, по словам астронавта, в ходе совместной миссии пригласил экипаж вместе посмотреть службу из храма в Звездном городке. "Мы смогли увидеть многие аспекты его культуры ... мы обсуждали наши культуры, праздники и их значение. И это были мои любимые дни, лучшие моменты экспедиции", - признался собеседник агентства.
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НаукаЛунаКолорадоЗвездный городокВиктор ГловерСергей Рыжиков (космонавт)Сергей Кудь-СверчковРоскосмосНАСА
 
 
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