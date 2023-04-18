https://ria.ru/20230418/luna-1866172219.html

Астронавт НАСА призвал активнее работать с Россией и КНР по освоению Луны

Астронавт НАСА призвал активнее работать с Россией и КНР по освоению Луны - РИА Новости, 18.04.2023

Астронавт НАСА призвал активнее работать с Россией и КНР по освоению Луны

США могли бы активнее работать вместе с Россией и Китаем над реализацией программы полетов над Луну, однако для этого требуется политическая воля со стороны... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:13

2023-04-18T19:13

2023-04-18T19:13

наука

сша

россия

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виктор гловер

наса

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КОЛОРАДО-СПРИНГЗ (США), 18 апр – РИА Новости. США могли бы активнее работать вместе с Россией и Китаем над реализацией программы полетов над Луну, однако для этого требуется политическая воля со стороны руководств всех стран, заявил РИА Новости астронавт НАСА Виктор Гловер на полях проходящего в Колорадо космического симпозиума."Мы могли бы работать с Китаем. Наш конгресс не говорил нам, что мы ничего не можем делать совместно с Китаем. Мы можем делать лишь конкретные вещи. Наша страна могла бы активнее сотрудничать с Россией. Прямо сейчас мы сотрудничаем с ними на МКС. И это один из лучших примеров отношений между США и Россией", - сказал Гловер, который стал членом новой пилотируемой миссии НАСА на орбиту Луны.По мнению астронавта, расширение такого сотрудничества требует наличия политической воли в столицах обеих стран, а также осознания необходимости "дать место друг другу" - как это делают члены экипажа космического корабля."На моем уровне мы освобождаем место друг для друга. Сергей (Кудь-Сверчков), Сергей (Рыжиков), Сергей (Прокопьев), Дима (Петелин), Иван (Вагнер) – одни из моих лучших друзей. И, если бы наши лидеры могли поучиться у нас, думаю, у нас был бы шанс это сделать", - с уверенностью заявил собеседник агентства.Гловер подчеркнул, что считает ключевым в миссии освоения космоса сотрудничество людей, решающих совместно сложные задачи. "Но для этого требуется лидерство. НАСА и США демонстрируют лидерство, предоставляя другим странам возможность работать с нами. У НАСА на корабле могло бы быть 4 человека, но мы так не делаем, а даем место Канаде. Это означает, что иногда нам приходится что-то отдавать ради работы вместе", - резюмировал американский астронавт.

https://ria.ru/20230415/luna-1865483458.html

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сша, россия, китай, виктор гловер, наса