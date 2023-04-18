https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866025032.html
Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР
Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР - РИА Новости, 18.04.2023
Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил врио главы ДНР Денису Пушилину помощь в восстановлении и нормализации жизни в республике,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:34
2023-04-18T11:34
2023-04-18T14:23
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александр лукашенко
денис пушилин
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МИНСК, 18 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил врио главы ДНР Денису Пушилину помощь в восстановлении и нормализации жизни в республике, сообщило Sputnik Беларусь. Лукашенко отметил, что в ДНР необходимо проделать еще очень большой объем работы. Политик напомнил о тяжелых условиях жизни жителей региона из-за продолжающихся военных действий и обстрелов. "Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это сто процентов. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями", — сказал Лукашенко.Пушилин в ответ отметил, что именно сейчас необходимо закладывать основы развития республики, которые раскроются после окончания специальной военной операции.Он также поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить с официальным визитом Белоруссию.Сегодня президент Белоруссии и врио главы ДНР провели переговоры в Минске.В середине марта Пушилин заявлял, что в регионе вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в частности, из Белоруссии. По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе крупных предприятий.
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787095431.html
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, донецк, донецкая народная республика, александр лукашенко, денис пушилин
В мире, Белоруссия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Александр Лукашенко, Денис Пушилин
Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР
Лукашенко на встрече с Пушилиным хочет узнать, чем Минск может помочь ДНР
МИНСК, 18 апр — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил врио главы ДНР Денису Пушилину помощь в восстановлении и нормализации жизни в республике, сообщило Sputnik Беларусь
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«
"В этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?" — спросил президент.
Лукашенко отметил, что в ДНР необходимо проделать еще очень большой объем работы. Политик напомнил о тяжелых условиях жизни жителей региона из-за продолжающихся военных действий и обстрелов.
"Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это сто процентов. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями", — сказал Лукашенко.
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Пушилин в ответ отметил, что именно сейчас необходимо закладывать основы развития республики, которые раскроются после окончания специальной военной операции.
«
"Здесь нужно работать и прорабатывать вопросы заранее. Поэтому я взял с собой ряд советников, министров, которые сейчас уже в более практической плоскости проработают данные вопросы, по которым была возможность проговорить с Александром Григорьевичем", — рассказал врио главы ДНР.
Он также поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить с официальным визитом Белоруссию.
«
"Выражаю глубокую признательность за конструктивный разговор и традиционное белорусское гостеприимство", — написал Пушилин в своем телеграм
-канале.
Сегодня президент Белоруссии и врио главы ДНР провели переговоры в Минске.
В середине марта Пушилин заявлял, что в регионе вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в частности, из Белоруссии. По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе крупных предприятий.
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