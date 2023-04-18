https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866025032.html

Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР

Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР - РИА Новости, 18.04.2023

Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил врио главы ДНР Денису Пушилину помощь в восстановлении и нормализации жизни в республике,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:34

2023-04-18T11:34

2023-04-18T14:23

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МИНСК, 18 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил врио главы ДНР Денису Пушилину помощь в восстановлении и нормализации жизни в республике, сообщило Sputnik Беларусь. Лукашенко отметил, что в ДНР необходимо проделать еще очень большой объем работы. Политик напомнил о тяжелых условиях жизни жителей региона из-за продолжающихся военных действий и обстрелов. "Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это сто процентов. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями", — сказал Лукашенко.Пушилин в ответ отметил, что именно сейчас необходимо закладывать основы развития республики, которые раскроются после окончания специальной военной операции.Он также поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить с официальным визитом Белоруссию.Сегодня президент Белоруссии и врио главы ДНР провели переговоры в Минске.В середине марта Пушилин заявлял, что в регионе вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в частности, из Белоруссии. По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе крупных предприятий.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787095431.html

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html

белоруссия

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, донецк, донецкая народная республика, александр лукашенко, денис пушилин