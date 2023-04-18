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Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни" - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
04:02 18.04.2023 (обновлено: 10:51 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/loza-1865885284.html
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни" - РИА Новости, 18.04.2023
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"
Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости недавний призыв депутата Госдумы Дмитрий Гусева о том, что с отечественных онлайн-платформ... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:02
2023-04-18T10:51
шоубиз
юрий лоза
шоу-бизнес
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яндекс.музыка
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости недавний призыв депутата Госдумы Дмитрий Гусева о том, что с отечественных онлайн-платформ необходимо убрать антироссийскую музыку.По мнению музыканта, это "нужная" мера. Ранее Гусев отметил в своем телеграм-канале, что в ряде музыкальных компаний-маркетплейсах — Яндекс Музыка, ВК и ОК — представлены для скачивания композиции антироссийской направленности, "прославляющие ВСУ", и "прочая украинская идеологическая продукция".
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Шоубиз, Юрий Лоза, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, Яндекс.Музыка, Вооруженные силы Украины
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни" с онлайн-платформ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости недавний призыв депутата Госдумы Дмитрий Гусева о том, что с отечественных онлайн-платформ необходимо убрать антироссийскую музыку.
По мнению музыканта, это "нужная" мера.
«

"Это во всем мире так. Попробуйте разместить в любом стране контент, который власти считают вредным, — у вас ничего не получится. Каждая страна обязана защищаться, в том числе от нежелательного контента", — отметил Юрий Лоза.

Ранее Гусев отметил в своем телеграм-канале, что в ряде музыкальных компаний-маркетплейсах — Яндекс Музыка, ВК и ОК — представлены для скачивания композиции антироссийской направленности, "прославляющие ВСУ", и "прочая украинская идеологическая продукция".
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ШоубизЮрий ЛозаШоу-бизнесзвездыЗнаменитостиЯндекс.МузыкаВооруженные силы Украины
 
 
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