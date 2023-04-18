https://ria.ru/20230418/loza-1865885284.html

Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"

Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни" - РИА Новости, 18.04.2023

Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости недавний призыв депутата Госдумы Дмитрий Гусева о том, что с отечественных онлайн-платформ... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:02

2023-04-18T04:02

2023-04-18T10:51

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости недавний призыв депутата Госдумы Дмитрий Гусева о том, что с отечественных онлайн-платформ необходимо убрать антироссийскую музыку.По мнению музыканта, это "нужная" мера. Ранее Гусев отметил в своем телеграм-канале, что в ряде музыкальных компаний-маркетплейсах — Яндекс Музыка, ВК и ОК — представлены для скачивания композиции антироссийской направленности, "прославляющие ВСУ", и "прочая украинская идеологическая продукция".

https://ria.ru/20230414/pesni-1865165881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

юрий лоза, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, яндекс.музыка, вооруженные силы украины