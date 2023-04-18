https://ria.ru/20230418/loza-1865885284.html
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни" - РИА Новости, 18.04.2023
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"
Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости недавний призыв депутата Госдумы Дмитрий Гусева о том, что с отечественных онлайн-платформ... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:02
2023-04-18T04:02
2023-04-18T10:51
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости недавний призыв депутата Госдумы Дмитрий Гусева о том, что с отечественных онлайн-платформ необходимо убрать антироссийскую музыку.По мнению музыканта, это "нужная" мера. Ранее Гусев отметил в своем телеграм-канале, что в ряде музыкальных компаний-маркетплейсах — Яндекс Музыка, ВК и ОК — представлены для скачивания композиции антироссийской направленности, "прославляющие ВСУ", и "прочая украинская идеологическая продукция".
https://ria.ru/20230414/pesni-1865165881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Юрий Лоза, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, Яндекс.Музыка, Вооруженные силы Украины
Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни"
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал призыв убрать "антироссийские песни" с онлайн-платформ