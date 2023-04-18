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В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 18.04.2023 (обновлено: 23:52 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/lodki-1866201531.html
В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России
В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России - РИА Новости, 18.04.2023
В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России
В Геническе для нужд Российской армии изъяли 30 лодок с моторами, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:08
2023-04-18T23:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
геническ
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. В Геническе для нужд Российской армии изъяли 30 лодок с моторами, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что в регионе действует военное положение. В этот период власти могут привлекать технические средства населения для военных нужд.Он уточнил, что владельцам маломерных судов, которые забрали военные, следует обратиться в Геническую районную администрацию. По словам врио губернатора, всем подтвердившим право собственности по истечении времени вернут лодки и моторы или выплатят компенсацию.Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html
херсонская область
геническ
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херсонская область , владимир сальдо, геническ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Геническ, Вооруженные силы РФ
В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России

В Херсонской области по распоряжению Сальдо начали изымать лодки для нужд Российской армии

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛодки
Лодки - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. В Геническе для нужд Российской армии изъяли 30 лодок с моторами, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он напомнил, что в регионе действует военное положение. В этот период власти могут привлекать технические средства населения для военных нужд.
«

"В частности, в Геническе для обеспечения военных плавсредствами были изъяты около 30 лодок с моторами", — написал Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что владельцам маломерных судов, которые забрали военные, следует обратиться в Геническую районную администрацию. По словам врио губернатора, всем подтвердившим право собственности по истечении времени вернут лодки и моторы или выплатят компенсацию.
Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоГеническВооруженные силы РФ
 
 
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