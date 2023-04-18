https://ria.ru/20230418/lodki-1866201531.html

В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России

В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России - РИА Новости, 18.04.2023

В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России

В Геническе для нужд Российской армии изъяли 30 лодок с моторами, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T23:08

2023-04-18T23:08

2023-04-18T23:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

геническ

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750960134_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_38e50f9941ac9246a041ee8fafc0fef0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. В Геническе для нужд Российской армии изъяли 30 лодок с моторами, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что в регионе действует военное положение. В этот период власти могут привлекать технические средства населения для военных нужд.Он уточнил, что владельцам маломерных судов, которые забрали военные, следует обратиться в Геническую районную администрацию. По словам врио губернатора, всем подтвердившим право собственности по истечении времени вернут лодки и моторы или выплатят компенсацию.Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html

херсонская область

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, геническ, вооруженные силы рф