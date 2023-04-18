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Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма - РИА Новости, 19.04.2023
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23:36 18.04.2023 (обновлено: 00:23 19.04.2023)
https://ria.ru/20230418/lavrov-1866203441.html
Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма
Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма - РИА Новости, 19.04.2023
Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма
Заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, заявил глава РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T23:36
2023-04-19T00:23
в мире
сергей лавров
украина
республика крым
оон
россия
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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, заявил глава МИД России.Такие "преломления", отметил Лавров, происходят в глобальной культуре. "Мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен", - добавил он.Лавров добавил, что Россия вместе с венесуэльской стороной выступает за урегулирование ситуации на Украине и других конфликтов на основе принципов устава ООН. "Ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было", - подчеркнул глава МИД.Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230414/krym-1865411587.html
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в мире, сергей лавров, украина, республика крым, оон, россия
В мире, Сергей Лавров, Украина, Республика Крым, ООН, Россия
Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма

Глава МИД России Лавров назвал заявления Украины о возврате Крыма демагогичными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, заявил глава МИД России.
«

"Вспомним недавние заявления представителей режима Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и грозились, вернее обещали, с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинт.

Такие "преломления", отметил Лавров, происходят в глобальной культуре. "Мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен", - добавил он.
Лавров добавил, что Россия вместе с венесуэльской стороной выступает за урегулирование ситуации на Украине и других конфликтов на основе принципов устава ООН. "Ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было", - подчеркнул глава МИД.
Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.
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