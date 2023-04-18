Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма
Глава МИД России Лавров назвал заявления Украины о возврате Крыма демагогичными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, заявил глава МИД России.
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"Вспомним недавние заявления представителей режима Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и грозились, вернее обещали, с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинт.
Такие "преломления", отметил Лавров, происходят в глобальной культуре. "Мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен", - добавил он.
Лавров добавил, что Россия вместе с венесуэльской стороной выступает за урегулирование ситуации на Украине и других конфликтов на основе принципов устава ООН. "Ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было", - подчеркнул глава МИД.
Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.