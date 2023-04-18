https://ria.ru/20230418/lavrov-1866203441.html

Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма

Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма - РИА Новости, 19.04.2023

Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма

Заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, заявил глава РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-18T23:36

2023-04-18T23:36

2023-04-19T00:23

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украина

республика крым

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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, заявил глава МИД России.Такие "преломления", отметил Лавров, происходят в глобальной культуре. "Мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен", - добавил он.Лавров добавил, что Россия вместе с венесуэльской стороной выступает за урегулирование ситуации на Украине и других конфликтов на основе принципов устава ООН. "Ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было", - подчеркнул глава МИД.Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230414/krym-1865411587.html

украина

республика крым

россия

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в мире, сергей лавров, украина, республика крым, оон, россия