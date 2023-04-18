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В Чебоксарах обсудят проблемы развития и сохранения национальных культур
В Чебоксарах обсудят проблемы развития и сохранения национальных культур - РИА Новости, 18.04.2023
В Чебоксарах обсудят проблемы развития и сохранения национальных культур
Международная научно-практическая конференция "Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социокультурных процессов",... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:55
2023-04-18T14:55
2023-04-18T14:55
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социокультурных процессов", посвященная 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева пройдет в Чувашском государственном педагогическом университете с 25 по 27 апреля, сообщили в отделе по связям с общественностью ЧГПУ.Иван Яковлевич Яковлев – педагог и переводчик, просветитель и миссионер, создатель современной чувашской письменности, основатель Симбирской чувашской учительской школы, действительный статский советник.Мероприятие проводится с целью обмена опытом и результатами исследований, связанных с изучением, актуализацией и интеграцией педагогического наследия выдающихся просветителей народов мира в аспекте современных социокультурных процессов. Охват участников – 500 человек.Научное событие объединит ученых и педагогов-практиков, молодых исследователей и преподавателей из образовательных организаций России, Республики Беларусь (БГПУ имени Максима Танка), Кыргызстана (Ошский государственный университет), Узбекистана (Андижанский государственный педагогический институт), Шри-Ланки (Университет народной медицины Гампаха Викрамараччи), Китая (Баодинский университет, Гуйчжоуский педагогический университет).В рамках Яковлевских чтений будет затронут широкий круг тем: проблемы развития и сохранения национальных культур в современном мире; задачи межкультурного взаимодействия в современном образовательном пространстве; сложности вопросов гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в аспекте современных социокультурных процессов; вопросы духовно-нравственного развития личности гражданина России в сфере общего образования.В течение трех дней конференции ее участники побывают на родине И.Я. Яковлева – в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Татарской Республики, где посетят Мемориальный музей И.Я. Яковлева и смогут пообщаться с потомками чувашского просветителя. В течение всех дней конференции посетителей будет принимать музей И.Я. Яковлева ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, созданный в вузе 1968 г.Иван Яковлевич Яковлев – чувашский просветитель, общественный деятель, педагог, составитель современного чувашского алфавита. С 1958 года имя Ивана Яковлевича Яковлева носит Чувашский государственный педагогический университет.
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социальный навигатор, сн_образование, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социокультурных процессов", посвященная 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева пройдет в Чувашском государственном педагогическом университете с 25 по 27 апреля, сообщили в отделе по связям с общественностью ЧГПУ.
Иван Яковлевич Яковлев – педагог и переводчик, просветитель и миссионер, создатель современной чувашской письменности, основатель Симбирской чувашской учительской школы, действительный статский советник.
«
"Имя Ивана Яковлева вписано в историю не только чувашской педагогики, его учениками были выходцы практически всех народов Поволжья. И это была не просто школа, это был целый институт со своими экспериментальными лабораториями, кабинетами, оснащенными новейшим на тот момент оборудованием по физике, химии, биологии, концертным залом, на сцене которого силами учеников ставились оперы русских композиторов. Это была, по сути, современнейшая по тем временам, кузница подготовки национальных кадров, готовых с гордостью нести звание учителя и преподавать на родном языке. И знаменательно обращение в Год педагога и наставника к педагогическому и философскому наследию этого великого сына России и Чувашии, а для нашего вуза почетно", - отметил и.о. ректора Владимир Иванов.
Мероприятие проводится с целью обмена опытом и результатами исследований, связанных с изучением, актуализацией и интеграцией педагогического наследия выдающихся просветителей народов мира в аспекте современных социокультурных процессов. Охват участников – 500 человек.
Научное событие объединит ученых и педагогов-практиков, молодых исследователей и преподавателей из образовательных организаций России, Республики Беларусь (БГПУ имени Максима Танка), Кыргызстана (Ошский государственный университет), Узбекистана (Андижанский государственный педагогический институт), Шри-Ланки (Университет народной медицины Гампаха Викрамараччи), Китая (Баодинский университет, Гуйчжоуский педагогический университет).
В рамках Яковлевских чтений будет затронут широкий круг тем: проблемы развития и сохранения национальных культур в современном мире; задачи межкультурного взаимодействия в современном образовательном пространстве; сложности вопросов гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в аспекте современных социокультурных процессов; вопросы духовно-нравственного развития личности гражданина России в сфере общего образования.
В течение трех дней конференции ее участники побывают на родине И.Я. Яковлева – в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Татарской Республики, где посетят Мемориальный музей И.Я. Яковлева и смогут пообщаться с потомками чувашского просветителя. В течение всех дней конференции посетителей будет принимать музей И.Я. Яковлева ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, созданный в вузе 1968 г.
Иван Яковлевич Яковлев – чувашский просветитель, общественный деятель, педагог, составитель современного чувашского алфавита. С 1958 года имя Ивана Яковлевича Яковлева носит Чувашский государственный педагогический университет.