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В Чебоксарах обсудят проблемы развития и сохранения национальных культур

В Чебоксарах обсудят проблемы развития и сохранения национальных культур - РИА Новости, 18.04.2023

В Чебоксарах обсудят проблемы развития и сохранения национальных культур

Международная научно-практическая конференция "Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социокультурных процессов",... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:55

2023-04-18T14:55

2023-04-18T14:55

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социокультурных процессов", посвященная 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева пройдет в Чувашском государственном педагогическом университете с 25 по 27 апреля, сообщили в отделе по связям с общественностью ЧГПУ.Иван Яковлевич Яковлев – педагог и переводчик, просветитель и миссионер, создатель современной чувашской письменности, основатель Симбирской чувашской учительской школы, действительный статский советник.Мероприятие проводится с целью обмена опытом и результатами исследований, связанных с изучением, актуализацией и интеграцией педагогического наследия выдающихся просветителей народов мира в аспекте современных социокультурных процессов. Охват участников – 500 человек.Научное событие объединит ученых и педагогов-практиков, молодых исследователей и преподавателей из образовательных организаций России, Республики Беларусь (БГПУ имени Максима Танка), Кыргызстана (Ошский государственный университет), Узбекистана (Андижанский государственный педагогический институт), Шри-Ланки (Университет народной медицины Гампаха Викрамараччи), Китая (Баодинский университет, Гуйчжоуский педагогический университет).В рамках Яковлевских чтений будет затронут широкий круг тем: проблемы развития и сохранения национальных культур в современном мире; задачи межкультурного взаимодействия в современном образовательном пространстве; сложности вопросов гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в аспекте современных социокультурных процессов; вопросы духовно-нравственного развития личности гражданина России в сфере общего образования.В течение трех дней конференции ее участники побывают на родине И.Я. Яковлева – в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Татарской Республики, где посетят Мемориальный музей И.Я. Яковлева и смогут пообщаться с потомками чувашского просветителя. В течение всех дней конференции посетителей будет принимать музей И.Я. Яковлева ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, созданный в вузе 1968 г.Иван Яковлевич Яковлев – чувашский просветитель, общественный деятель, педагог, составитель современного чувашского алфавита. С 1958 года имя Ивана Яковлевича Яковлева носит Чувашский государственный педагогический университет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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