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Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма

Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма - РИА Новости, 18.04.2023

Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма

Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги заявил, что у него мурашки от посещения Крыма и он горд этим регионом. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:33

2023-04-18T14:33

2023-04-18T14:33

туризм

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калифорния

сан-франциско

григорий потемкин

екатерина ii

новости - туризм

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ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги заявил, что у него мурашки от посещения Крыма и он горд этим регионом. "Просто мурашки идут на самом деле. Зная деятельность своего дедушки и бабушки, это что-то невероятное и очень похожее на то, где я родился в Калифорнии в Сан-Франциско. Но здесь есть дух, богатство и красота. Я просто горжусь", — сказал Калагеорги журналистам в кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи, которая проходит в Ливадийском музее-дворце. Калагеорги подчеркнул, что жил в США, а затем в Европе, но нигде и никогда не скрывал, что является русским. "С малых лет я говорил, что я русский", — сказал Калагеорги и добавил, что в США никогда больше не поедет, так как это страна "пропаганды русофобии". Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.

https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сша, калифорния, сан-франциско, григорий потемкин, екатерина ii, новости - туризм, республика крым, ялта