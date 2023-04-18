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Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма - РИА Новости, 18.04.2023
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Туризм
 
14:33 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/krym-1866079311.html
Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма
Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма - РИА Новости, 18.04.2023
Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма
Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги заявил, что у него мурашки от посещения Крыма и он горд этим регионом. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:33
2023-04-18T14:33
туризм
сша
калифорния
сан-франциско
григорий потемкин
екатерина ii
новости - туризм
республика крым
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ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги заявил, что у него мурашки от посещения Крыма и он горд этим регионом. "Просто мурашки идут на самом деле. Зная деятельность своего дедушки и бабушки, это что-то невероятное и очень похожее на то, где я родился в Калифорнии в Сан-Франциско. Но здесь есть дух, богатство и красота. Я просто горжусь", — сказал Калагеорги журналистам в кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи, которая проходит в Ливадийском музее-дворце. Калагеорги подчеркнул, что жил в США, а затем в Европе, но нигде и никогда не скрывал, что является русским. "С малых лет я говорил, что я русский", — сказал Калагеорги и добавил, что в США никогда больше не поедет, так как это страна "пропаганды русофобии". Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.
https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html
сша
калифорния
сан-франциско
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сша, калифорния, сан-франциско, григорий потемкин, екатерина ii, новости - туризм, республика крым, ялта
Туризм, США, Калифорния, Сан-Франциско, Григорий Потемкин, Екатерина II, Новости - Туризм, Республика Крым, Ялта
Потомок Екатерины II заявил, что гордится духом и красотой Крыма

Потомок Екатерины II заявил, что у него мурашки от посещения Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛивадийский дворец в Ялте
Ливадийский дворец в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги заявил, что у него мурашки от посещения Крыма и он горд этим регионом.
"Просто мурашки идут на самом деле. Зная деятельность своего дедушки и бабушки, это что-то невероятное и очень похожее на то, где я родился в Калифорнии в Сан-Франциско. Но здесь есть дух, богатство и красота. Я просто горжусь", — сказал Калагеорги журналистам в кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи, которая проходит в Ливадийском музее-дворце.
Калагеорги подчеркнул, что жил в США, а затем в Европе, но нигде и никогда не скрывал, что является русским.
"С малых лет я говорил, что я русский", — сказал Калагеорги и добавил, что в США никогда больше не поедет, так как это страна "пропаганды русофобии".
Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.
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ТуризмСШАКалифорнияСан-ФранцискоГригорий ПотемкинЕкатерина IIНовости - ТуризмРеспублика КрымЯлта
 
 
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