https://ria.ru/20230418/kot-1865972413.html
В Туве обесточили несколько улиц поселка из-за кота
В Туве обесточили несколько улиц поселка из-за кота - РИА Новости, 18.04.2023
В Туве обесточили несколько улиц поселка из-за кота
Энергетики ради спасения кота, просидевшего два дня на опоре ЛЭП, отключили от электричества несколько улиц поселка городского типа Каа-Хем в Туве, сообщили РИА РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:41
2023-04-18T07:41
2023-04-18T07:42
россети
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 апр - РИА Новости. Энергетики ради спасения кота, просидевшего два дня на опоре ЛЭП, отключили от электричества несколько улиц поселка городского типа Каа-Хем в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь". Посёлок городского типа Каа-Хем – фактически второй по численности населенный пункт в Туве, где проживают около 20 тысяч человек. По данным пресс-службы, спасал кота электромонтер оперативно-выездной бригады Аймир Саай. Для него это уже второй подобный случай. "Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению. В мессенджерах Каа-Хем люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии: "…люди удивятся, как ради кота поселок отключили, а я вот радуюсь сижу, хоть и без света", "…даже настроение поднялось…", "…все-таки не все службы эгоисты, кто-то аж электричество отключает, чтобы снять кота!", "…спасибо ребятам из Россетей!" - рассказала собеседница агентства. По ее словам, снявшего с опоры кота уже взяли в семью местные жители. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.
https://ria.ru/20230331/filya-1862063845.html
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россети, происшествия
В Туве обесточили несколько улиц поселка из-за кота
В Туве обесточили несколько улиц второго по величине населенного пункта из-за кота
КРАСНОЯРСК, 18 апр - РИА Новости. Энергетики ради спасения кота, просидевшего два дня на опоре ЛЭП, отключили от электричества несколько улиц поселка городского типа Каа-Хем в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь".
Посёлок городского типа Каа-Хем – фактически второй по численности населенный пункт в Туве, где проживают около 20 тысяч человек.
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По данным пресс-службы, спасал кота электромонтер оперативно-выездной бригады Аймир Саай. Для него это уже второй подобный случай.
"Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению. В мессенджерах Каа-Хем люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии: "…люди удивятся, как ради кота поселок отключили, а я вот радуюсь сижу, хоть и без света", "…даже настроение поднялось…", "…все-таки не все службы эгоисты, кто-то аж электричество отключает, чтобы снять кота!", "…спасибо ребятам из Россетей
!" - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, снявшего с опоры кота уже взяли в семью местные жители. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.
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