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В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"
В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур" - РИА Новости, 19.04.2023
В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"
В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса "арктур", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T18:47
2023-04-18T18:47
2023-04-19T02:04
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индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса "арктур", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.Роспотребнадзор довел до регионов страны информацию о новом подварианте COVID-19.Как отмечала Всемирная организация здравоохранения, рост числа заболевших в Индии, предположительно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 ("арктур"). Речь идет о подварианте "омикрона".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, здоровье
Россия, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Здоровье
В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"
Роспотребнадзор: случаи заражения новым подвидом COVID-19 "арктур" обнаружены в России