https://ria.ru/20230418/koronavirus-1866167405.html

В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"

В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур" - РИА Новости, 19.04.2023

В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"

В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса "арктур", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-18T18:47

2023-04-18T18:47

2023-04-19T02:04

россия

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

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здоровье

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса "арктур", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.Роспотребнадзор довел до регионов страны информацию о новом подварианте COVID-19.Как отмечала Всемирная организация здравоохранения, рост числа заболевших в Индии, предположительно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 ("арктур"). Речь идет о подварианте "омикрона".

https://ria.ru/20230415/vaktsina-1865518046.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, здоровье