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В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур" - РИА Новости, 19.04.2023
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18:47 18.04.2023 (обновлено: 02:04 19.04.2023)
https://ria.ru/20230418/koronavirus-1866167405.html
В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"
В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур" - РИА Новости, 19.04.2023
В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"
В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса "арктур", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T18:47
2023-04-19T02:04
россия
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
здоровье
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса "арктур", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.Роспотребнадзор довел до регионов страны информацию о новом подварианте COVID-19.Как отмечала Всемирная организация здравоохранения, рост числа заболевших в Индии, предположительно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 ("арктур"). Речь идет о подварианте "омикрона".
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россия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, здоровье
Россия, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Здоровье
В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"

Роспотребнадзор: случаи заражения новым подвидом COVID-19 "арктур" обнаружены в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса "арктур", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется", — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.
Роспотребнадзор довел до регионов страны информацию о новом подварианте COVID-19.
Как отмечала Всемирная организация здравоохранения, рост числа заболевших в Индии, предположительно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 ("арктур"). Речь идет о подварианте "омикрона".
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РоссияИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииРаспространение коронавирусаЗдоровье
 
 
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