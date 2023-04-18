https://ria.ru/20230418/konyak-1865976586.html

В России выросли продажи коньяка

В России выросли продажи коньяка - РИА Новости, 18.04.2023

В России выросли продажи коньяка

Объем розничных продаж коньяка в России в январе-марте вырос на 8,5% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 3,239 миллиона... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:30

2023-04-18T08:30

2023-04-18T08:30

россия

алкоголь

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-марте вырос на 8,5% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 3,239 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 2,4%, до 53,243 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 14,9%, до 4,24 миллиона дал. Продажи водки остались примерно на том же уровне. Оборот продаж виноградных вин вырос на 2,2%, до 12,713 миллиона дал, шампанских и игристых - на 7,1%, до 4,769 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 239%, до 256,8 тысячи дал. До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказывала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.

https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864891226.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, алкоголь