https://ria.ru/20230418/konkurentsiya-1866168456.html

США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID

США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID - РИА Новости, 18.04.2023

США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID

США считают Россию и Китай конкурентами в решении глобальных вызовов за счет предоставления финансовой помощи и использования частных военных компаний, сообщила РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:54

2023-04-18T18:54

2023-04-18T18:57

в мире

сша

саманта пауэр

агентство по международному развитию сша

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_2f410e9a2cf26e20fb61812489193061.jpg

ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США считают Россию и Китай конкурентами в решении глобальных вызовов за счет предоставления финансовой помощи и использования частных военных компаний, сообщила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. В качестве глобальных вызовов Пауэр перечислила вспышки заболеваний и рецессии на иностранных рынках, угрожающие экономическому росту США. "Лишения и бесправия за рубежом могут усиливать борьбу за ресурсы, политическую фрагментацию и экстремизм, которые угрожают нам у себя дома", - добавила глава Агентства. Она также отметила, что "авторитарные действующие лица" стремятся изменить "мировой порядок, который ценит демократию и права человека, а также уважает международные границы". С этой целью, указала глава USAID, США "должны инвестировать в стабильный и человечный мир, который нужен" Вашингтону.

https://ria.ru/20230407/posol-1863629016.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, китай, россия