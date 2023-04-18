https://ria.ru/20230418/konkurentsiya-1866168456.html
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID - РИА Новости, 18.04.2023
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID
США считают Россию и Китай конкурентами в решении глобальных вызовов за счет предоставления финансовой помощи и использования частных военных компаний, сообщила РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:54
2023-04-18T18:54
2023-04-18T18:57
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США считают Россию и Китай конкурентами в решении глобальных вызовов за счет предоставления финансовой помощи и использования частных военных компаний, сообщила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. В качестве глобальных вызовов Пауэр перечислила вспышки заболеваний и рецессии на иностранных рынках, угрожающие экономическому росту США. "Лишения и бесправия за рубежом могут усиливать борьбу за ресурсы, политическую фрагментацию и экстремизм, которые угрожают нам у себя дома", - добавила глава Агентства. Она также отметила, что "авторитарные действующие лица" стремятся изменить "мировой порядок, который ценит демократию и права человека, а также уважает международные границы". С этой целью, указала глава USAID, США "должны инвестировать в стабильный и человечный мир, который нужен" Вашингтону.
https://ria.ru/20230407/posol-1863629016.html
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в мире, сша, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, китай, россия
В мире, США, Саманта Пауэр, Агентство по международному развитию США, Китай, Россия
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID
Глава USAID Пауэр: США видят в России и Китае конкурентов в решении глобальных вызовов