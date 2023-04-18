Рейтинг@Mail.ru
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 18.04.2023 (обновлено: 18:57 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/konkurentsiya-1866168456.html
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID - РИА Новости, 18.04.2023
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID
США считают Россию и Китай конкурентами в решении глобальных вызовов за счет предоставления финансовой помощи и использования частных военных компаний, сообщила РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:54
2023-04-18T18:57
в мире
сша
саманта пауэр
агентство по международному развитию сша
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_2f410e9a2cf26e20fb61812489193061.jpg
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США считают Россию и Китай конкурентами в решении глобальных вызовов за счет предоставления финансовой помощи и использования частных военных компаний, сообщила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. В качестве глобальных вызовов Пауэр перечислила вспышки заболеваний и рецессии на иностранных рынках, угрожающие экономическому росту США. "Лишения и бесправия за рубежом могут усиливать борьбу за ресурсы, политическую фрагментацию и экстремизм, которые угрожают нам у себя дома", - добавила глава Агентства. Она также отметила, что "авторитарные действующие лица" стремятся изменить "мировой порядок, который ценит демократию и права человека, а также уважает международные границы". С этой целью, указала глава USAID, США "должны инвестировать в стабильный и человечный мир, который нужен" Вашингтону.
https://ria.ru/20230407/posol-1863629016.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_60:0:964:678_1920x0_80_0_0_e3fff9d671b87de0715f87d1e93019b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, китай, россия
В мире, США, Саманта Пауэр, Агентство по международному развитию США, Китай, Россия
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID

Глава USAID Пауэр: США видят в России и Китае конкурентов в решении глобальных вызовов

© Фото : USDAgovАгентство США по международному развитию (USAID)
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : USDAgov
Агентство США по международному развитию (USAID). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США считают Россию и Китай конкурентами в решении глобальных вызовов за счет предоставления финансовой помощи и использования частных военных компаний, сообщила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«
"Если мы не будем лидировать в усилиях решения указанных вызовов, Китайская Народная Республика и (президент России Владимир) Путин готовы вмешаться путем непрозрачных кредитов на неблагоприятных условиях или через стягивание наемников", - говорится в речи Пауэр к слушаниям в палате представителей конгресса США.
В качестве глобальных вызовов Пауэр перечислила вспышки заболеваний и рецессии на иностранных рынках, угрожающие экономическому росту США.
"Лишения и бесправия за рубежом могут усиливать борьбу за ресурсы, политическую фрагментацию и экстремизм, которые угрожают нам у себя дома", - добавила глава Агентства.
Она также отметила, что "авторитарные действующие лица" стремятся изменить "мировой порядок, который ценит демократию и права человека, а также уважает международные границы". С этой целью, указала глава USAID, США "должны инвестировать в стабильный и человечный мир, который нужен" Вашингтону.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР
7 апреля, 00:35
 
В миреСШАСаманта ПауэрАгентство по международному развитию СШАКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала