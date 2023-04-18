https://ria.ru/20230418/komitet-1866167152.html

ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации

ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации - РИА Новости, 18.04.2023

ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации

ЕС сообщил о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и самопровозглашенным Косово, говорится в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:45

2023-04-18T18:45

2023-04-18T18:45

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. ЕС сообщил о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и самопровозглашенным Косово, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза. Сообщается, что комитет будет регулярно заседать в Брюсселе. В него войдут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, представитель Косово в Брюсселе Агрон Байрами и переговорщик от Сербии Петар Петкович. Планируется, что первое заседание комитета состоится после очередной встречи в рамках диалога Белград-Приштина на высоком уровне, которая пройдет 2 мая в Брюсселе, указывается в заявлении.

https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html

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в мире, сербия, косово, евросоюз, брюссель