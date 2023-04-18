Рейтинг@Mail.ru
ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/komitet-1866167152.html
ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации
ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации - РИА Новости, 18.04.2023
ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации
ЕС сообщил о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и самопровозглашенным Косово, говорится в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:45
2023-04-18T18:45
в мире
сербия
косово
евросоюз
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843473109_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_7039d948a4d1d65e910d07bbf9138ff3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. ЕС сообщил о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и самопровозглашенным Косово, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза. Сообщается, что комитет будет регулярно заседать в Брюсселе. В него войдут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, представитель Косово в Брюсселе Агрон Байрами и переговорщик от Сербии Петар Петкович. Планируется, что первое заседание комитета состоится после очередной встречи в рамках диалога Белград-Приштина на высоком уровне, которая пройдет 2 мая в Брюсселе, указывается в заявлении.
https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html
сербия
косово
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843473109_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_200c5630c2e94be2517e5b311236b039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, евросоюз, брюссель
В мире, Сербия, Косово, Евросоюз, Брюссель
ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации

ЕС, Сербия и Косово создали мониторинговый комитет по исполнению соглашения о нормализации

© AP Photo / Marjan VuceticСотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Marjan Vucetic
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. ЕС сообщил о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и самопровозглашенным Косово, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
«
"ЕС, как посредник диалога Белград-Приштина, совместно с Косово и Сербией, как сторонами диалога о нормализации отношений, сегодня создали совместный мониторинговый комитет для наблюдения за выполнением соглашения о нормализации", - указывается в документе.
Сообщается, что комитет будет регулярно заседать в Брюсселе. В него войдут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, представитель Косово в Брюсселе Агрон Байрами и переговорщик от Сербии Петар Петкович.
Планируется, что первое заседание комитета состоится после очередной встречи в рамках диалога Белград-Приштина на высоком уровне, которая пройдет 2 мая в Брюсселе, указывается в заявлении.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО
13 апреля, 17:32
 
В миреСербияКосовоЕвросоюзБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала