ЕС, Сербия и Косово создали комитет по исполнению соглашения о нормализации
ЕС, Сербия и Косово создали мониторинговый комитет по исполнению соглашения о нормализации
© AP Photo / Marjan VuceticСотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе
© AP Photo / Marjan Vucetic
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. ЕС сообщил о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и самопровозглашенным Косово, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
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"ЕС, как посредник диалога Белград-Приштина, совместно с Косово и Сербией, как сторонами диалога о нормализации отношений, сегодня создали совместный мониторинговый комитет для наблюдения за выполнением соглашения о нормализации", - указывается в документе.
Сообщается, что комитет будет регулярно заседать в Брюсселе. В него войдут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, представитель Косово в Брюсселе Агрон Байрами и переговорщик от Сербии Петар Петкович.
Планируется, что первое заседание комитета состоится после очередной встречи в рамках диалога Белград-Приштина на высоком уровне, которая пройдет 2 мая в Брюсселе, указывается в заявлении.