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В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса"
В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса" - РИА Новости, 18.04.2023
В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса"
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии заявили о важности взаимодействия с Китаем по "вопросам общего интереса", однако призвали Пекин к РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:46
2023-04-18T06:46
2023-04-18T06:46
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии заявили о важности взаимодействия с Китаем по "вопросам общего интереса", однако призвали Пекин к "ответственным действиям", в частности, в киберпространстве. Министры также "вновь повторили свои призывы к Китаю действовать ответственно перед международным сообществом". "Мы готовы взаимодействовать для построения конструктивных и стабильных отношений путем диалога и продвигать восстановление мировой экономики и гуманитарных обменов в обоюдно выгодной манере", - добавляется в заявлении. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
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в мире, китай, g7, пекин, япония
В мире, Китай, G7, Пекин, Япония
В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса"
Главы МИД стран G7 заявили о важности взаимодействия с КНР по "вопросам общего интереса"
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии заявили о важности взаимодействия с Китаем по "вопросам общего интереса", однако призвали Пекин к "ответственным действиям", в частности, в киберпространстве.
«
"Мы осознаем необходимость взаимодействия с Китаем по мировым вызовам, а также по вопросам общего интереса, включая изменение климата, биоразнообразие, мировую безопасность здоровья, равенство полов", - отмечается в документе.
Министры также "вновь повторили свои призывы к Китаю действовать ответственно перед международным сообществом".
"Мы готовы взаимодействовать для построения конструктивных и стабильных отношений путем диалога и продвигать восстановление мировой экономики и гуманитарных обменов в обоюдно выгодной манере", - добавляется в заявлении.
Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано
. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме
19-21 мая.
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