https://ria.ru/20230418/knr-1865968818.html

В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса"

В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса" - РИА Новости, 18.04.2023

В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса"

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии заявили о важности взаимодействия с Китаем по "вопросам общего интереса", однако призвали Пекин к РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T06:46

2023-04-18T06:46

2023-04-18T06:46

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китай

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пекин

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии заявили о важности взаимодействия с Китаем по "вопросам общего интереса", однако призвали Пекин к "ответственным действиям", в частности, в киберпространстве. Министры также "вновь повторили свои призывы к Китаю действовать ответственно перед международным сообществом". "Мы готовы взаимодействовать для построения конструктивных и стабильных отношений путем диалога и продвигать восстановление мировой экономики и гуманитарных обменов в обоюдно выгодной манере", - добавляется в заявлении. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.

https://ria.ru/20230418/tayvan-1865967902.html

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в мире, китай, g7, пекин, япония