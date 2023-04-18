КНДР вынуждена реагировать на действия США, заявили в МИД России
В МИД считают, что США не готовы ни к каким конкретным шагам по деэскалации вокруг КНДР
Здание МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Участившиеся пуски ракет КНДР - реакция на действия США, но Вашингтон и его союзники не готовы ни к каким конкретным шагам по деэскалации ситуации, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он отметил, что "северокорейцы вынуждены реагировать на то, что делают американцы, и порочный круг продолжается". Ильичев напомнил, что США только ужесточали санкции против КНДР, несмотря на предпринятые Пхеньяном шаги по нормализации ситуации, в том числе демонтаж тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери.
"Мы с китайцами говорим о том, что нужно смотреть на причины нынешней эскалации, ведь они (США и их союзники - ред.) ни на какие конкретные шаги по деэскалации не готовы", - добавил Ильичев.
"У нас есть и проект резолюции, и план постепенного урегулирования, который мы предлагаем начинать с гуманитарных вопросов", - заключил российский дипломат.
На прошлой неделе Северная Корея КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап. Пуск баллистической ракеты был осуществлен в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это стало уже 9-м пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.