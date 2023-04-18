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КНДР вынуждена реагировать на действия США, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.04.2023
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08:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kndr-1865975535.html
КНДР вынуждена реагировать на действия США, заявили в МИД России
КНДР вынуждена реагировать на действия США, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.04.2023
КНДР вынуждена реагировать на действия США, заявили в МИД России
Участившиеся пуски ракет КНДР - реакция на действия США, но Вашингтон и его союзники не готовы ни к каким конкретным шагам по деэскалации ситуации, заявил РИА... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:17
2023-04-18T08:17
в мире
сша
хоккайдо
вашингтон (штат)
фумио кисида
петр ильичев
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Участившиеся пуски ракет КНДР - реакция на действия США, но Вашингтон и его союзники не готовы ни к каким конкретным шагам по деэскалации ситуации, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Он отметил, что "северокорейцы вынуждены реагировать на то, что делают американцы, и порочный круг продолжается". Ильичев напомнил, что США только ужесточали санкции против КНДР, несмотря на предпринятые Пхеньяном шаги по нормализации ситуации, в том числе демонтаж тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери. "Мы с китайцами говорим о том, что нужно смотреть на причины нынешней эскалации, ведь они (США и их союзники - ред.) ни на какие конкретные шаги по деэскалации не готовы", - добавил Ильичев. "У нас есть и проект резолюции, и план постепенного урегулирования, который мы предлагаем начинать с гуманитарных вопросов", - заключил российский дипломат. На прошлой неделе Северная Корея КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап. Пуск баллистической ракеты был осуществлен в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это стало уже 9-м пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230418/kitay-1865974001.html
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865943114.html
сша
хоккайдо
вашингтон (штат)
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в мире, сша, хоккайдо, вашингтон (штат), фумио кисида, петр ильичев, кндр (северная корея)
В мире, США, Хоккайдо, Вашингтон (штат), Фумио Кисида, Петр Ильичев, КНДР (Северная Корея)
КНДР вынуждена реагировать на действия США, заявили в МИД России

В МИД считают, что США не готовы ни к каким конкретным шагам по деэскалации вокруг КНДР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Участившиеся пуски ракет КНДР - реакция на действия США, но Вашингтон и его союзники не готовы ни к каким конкретным шагам по деэскалации ситуации, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он отметил, что "северокорейцы вынуждены реагировать на то, что делают американцы, и порочный круг продолжается". Ильичев напомнил, что США только ужесточали санкции против КНДР, несмотря на предпринятые Пхеньяном шаги по нормализации ситуации, в том числе демонтаж тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери.
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"Мы с китайцами говорим о том, что нужно смотреть на причины нынешней эскалации, ведь они (США и их союзники - ред.) ни на какие конкретные шаги по деэскалации не готовы", - добавил Ильичев.
"У нас есть и проект резолюции, и план постепенного урегулирования, который мы предлагаем начинать с гуманитарных вопросов", - заключил российский дипломат.
На прошлой неделе Северная Корея КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап. Пуск баллистической ракеты был осуществлен в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это стало уже 9-м пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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В миреСШАХоккайдоВашингтон (штат)Фумио КисидаПетр ИльичевКНДР (Северная Корея)
 
 
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