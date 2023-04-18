https://ria.ru/20230418/kleschi-1866169762.html

В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров

В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров - РИА Новости, 18.04.2023

В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров

Глава Роспотребнадзора Анна Попова перед началом летнего сезона поручила усилить контроль за качеством обработки территории лагерей от клещей и комаров,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:04

2023-04-18T19:04

2023-04-18T19:04

общество

здоровье - общество

россия

свердловская область

республика татарстан (татарстан)

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова перед началом летнего сезона поручила усилить контроль за качеством обработки территории лагерей от клещей и комаров, сообщила пресс-служба ведомства. По последним данным, в России зафиксировано более 6,5 тысяч обращений граждан к медикам из-за укусов клещей, уточнили в пресс-службе. Наибольшее число обращений зафиксировано в Свердловской области, Республике Татарстан, Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230416/rktob-1865631982.html

россия

свердловская область

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, свердловская область, республика татарстан (татарстан), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)