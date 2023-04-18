https://ria.ru/20230418/kleschi-1866169762.html
В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров
В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров - РИА Новости, 18.04.2023
В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров
Глава Роспотребнадзора Анна Попова перед началом летнего сезона поручила усилить контроль за качеством обработки территории лагерей от клещей и комаров,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:04
2023-04-18T19:04
2023-04-18T19:04
общество
здоровье - общество
россия
свердловская область
республика татарстан (татарстан)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова перед началом летнего сезона поручила усилить контроль за качеством обработки территории лагерей от клещей и комаров, сообщила пресс-служба ведомства. По последним данным, в России зафиксировано более 6,5 тысяч обращений граждан к медикам из-за укусов клещей, уточнили в пресс-службе. Наибольшее число обращений зафиксировано в Свердловской области, Республике Татарстан, Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230416/rktob-1865631982.html
россия
свердловская область
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, свердловская область, республика татарстан (татарстан), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Свердловская область, Республика Татарстан (Татарстан), Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров
Попова поручила усилить контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров