https://ria.ru/20230418/kitay-1866178375.html

Американский конгрессмен заявил, что США не победят Китай

Американский конгрессмен заявил, что США не победят Китай - РИА Новости, 18.04.2023

Американский конгрессмен заявил, что США не победят Китай

США не победят Китай, поэтому Вашингтон и Пекин должны сосуществовать мирно, заявил член комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:54

2023-04-18T19:54

2023-04-18T19:54

в мире

китай

сша

тайвань

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США не победят Китай, поэтому Вашингтон и Пекин должны сосуществовать мирно, заявил член комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит. По его словам, конфликт США и Китая не является неизбежным, поэтому Вашингтон должен справляться с исходящими от КНР угрозами мирным путем. США должны сдержать возможный конфликт вокруг Тайваня, поскольку он стал бы "разрушительным для всего мира". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230418/ogranicheniya-1866148612.html

китай

сша

тайвань

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, сша, тайвань