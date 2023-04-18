Американский конгрессмен заявил, что США не победят Китай
Конгрессмен Смит заявил, что США не победят Китай, и призвал к мирному сосуществованию
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США не победят Китай, поэтому Вашингтон и Пекин должны сосуществовать мирно, заявил член комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.
«
"Наша цель в отношении Китая - мирное сосуществование. Звучит странно, с учетом того, что все мы говорили о проблемах и угрозах со стороны КНР, но мы не победим Китай. Китай и США будут основными глобальными силами в долгосрочной перспективе", - сказал Смит на слушаниях о работе Пентагона в Индо-Тихоокеанском регионе.
По его словам, конфликт США и Китая не является неизбежным, поэтому Вашингтон должен справляться с исходящими от КНР угрозами мирным путем. США должны сдержать возможный конфликт вокруг Тайваня, поскольку он стал бы "разрушительным для всего мира".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.