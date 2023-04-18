https://ria.ru/20230418/kitay-1866143018.html

Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая

Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая - РИА Новости, 18.04.2023

Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в выступлении перед депутатами Европарламента признал не только наличие разногласий между отдельными странами союза в подходе... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:31

2023-04-18T17:31

2023-04-18T17:31

в мире

китай

франция

тайвань

эммануэль макрон

евросоюз

европарламент

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в выступлении перед депутатами Европарламента признал не только наличие разногласий между отдельными странами союза в подходе к отношениям с Китаем, но также констатировал совершенные на этом направлении европейской политики ошибки. Европарламент во вторник на пленарной сессии во Франции обсуждал единый подход в отношениях Евросоюза с Китаем. "В ЕС существуют разные подходы к отношениям с Китаем. Это факт. Цель общей внешней политики ЕС заключается в том, чтобы минимизировать эти различия и прийти к общему знаменателю", - указал Боррель. Он также пояснил, что "имели место ошибки в координации между европейскими институтами, государствами-членами ЕС. Этого можно было избежать". "Полагаю, что нужно принять ситуацию к сведению, быть самокритичными, а в будущем - найти решения, отражающие лучшую координацию между европейскими институтами и государствами членами", - добавил глава евродипломатии. За последние месяцы Китай посетили главы Евросовета и Еврокомиссии, а также некоторые европейские лидеры. Депутаты в ходе парламентских дискуссий во вторник призвали руководство ЕС проводить эффективную политику по отношению к Китаю. Они также подвергли критике слова президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что проблема Тайваня не является первоочередной для Европы. Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.

https://ria.ru/20230413/tramp-1865012838.html

https://ria.ru/20230224/postavki-1854137520.html

https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html

китай

франция

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, франция, тайвань, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент, евросовет, жозеп боррель