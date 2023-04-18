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Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая - РИА Новости, 18.04.2023
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17:31 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kitay-1866143018.html
Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая
Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая - РИА Новости, 18.04.2023
Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в выступлении перед депутатами Европарламента признал не только наличие разногласий между отдельными странами союза в подходе... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:31
2023-04-18T17:31
в мире
китай
франция
тайвань
эммануэль макрон
евросоюз
европарламент
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в выступлении перед депутатами Европарламента признал не только наличие разногласий между отдельными странами союза в подходе к отношениям с Китаем, но также констатировал совершенные на этом направлении европейской политики ошибки. Европарламент во вторник на пленарной сессии во Франции обсуждал единый подход в отношениях Евросоюза с Китаем. "В ЕС существуют разные подходы к отношениям с Китаем. Это факт. Цель общей внешней политики ЕС заключается в том, чтобы минимизировать эти различия и прийти к общему знаменателю", - указал Боррель. Он также пояснил, что "имели место ошибки в координации между европейскими институтами, государствами-членами ЕС. Этого можно было избежать". "Полагаю, что нужно принять ситуацию к сведению, быть самокритичными, а в будущем - найти решения, отражающие лучшую координацию между европейскими институтами и государствами членами", - добавил глава евродипломатии. За последние месяцы Китай посетили главы Евросовета и Еврокомиссии, а также некоторые европейские лидеры. Депутаты в ходе парламентских дискуссий во вторник призвали руководство ЕС проводить эффективную политику по отношению к Китаю. Они также подвергли критике слова президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что проблема Тайваня не является первоочередной для Европы. Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.
https://ria.ru/20230413/tramp-1865012838.html
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в мире, китай, франция, тайвань, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент, евросовет, жозеп боррель
В мире, Китай, Франция, Тайвань, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европарламент, Евросовет, Жозеп Боррель
Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая

Глава дипломатии ЕС Боррель признал разногласия и ошибки Европы в отношениях с Китаем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в выступлении перед депутатами Европарламента признал не только наличие разногласий между отдельными странами союза в подходе к отношениям с Китаем, но также констатировал совершенные на этом направлении европейской политики ошибки.
Европарламент во вторник на пленарной сессии во Франции обсуждал единый подход в отношениях Евросоюза с Китаем.
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"В ЕС существуют разные подходы к отношениям с Китаем. Это факт. Цель общей внешней политики ЕС заключается в том, чтобы минимизировать эти различия и прийти к общему знаменателю", - указал Боррель.
Он также пояснил, что "имели место ошибки в координации между европейскими институтами, государствами-членами ЕС. Этого можно было избежать". "Полагаю, что нужно принять ситуацию к сведению, быть самокритичными, а в будущем - найти решения, отражающие лучшую координацию между европейскими институтами и государствами членами", - добавил глава евродипломатии.
За последние месяцы Китай посетили главы Евросовета и Еврокомиссии, а также некоторые европейские лидеры.
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Депутаты в ходе парламентских дискуссий во вторник призвали руководство ЕС проводить эффективную политику по отношению к Китаю. Они также подвергли критике слова президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что проблема Тайваня не является первоочередной для Европы.
Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.
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