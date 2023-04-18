Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая
Глава дипломатии ЕС Боррель признал разногласия и ошибки Европы в отношениях с Китаем
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в выступлении перед депутатами Европарламента признал не только наличие разногласий между отдельными странами союза в подходе к отношениям с Китаем, но также констатировал совершенные на этом направлении европейской политики ошибки.
Европарламент во вторник на пленарной сессии во Франции обсуждал единый подход в отношениях Евросоюза с Китаем.
"В ЕС существуют разные подходы к отношениям с Китаем. Это факт. Цель общей внешней политики ЕС заключается в том, чтобы минимизировать эти различия и прийти к общему знаменателю", - указал Боррель.
Он также пояснил, что "имели место ошибки в координации между европейскими институтами, государствами-членами ЕС. Этого можно было избежать". "Полагаю, что нужно принять ситуацию к сведению, быть самокритичными, а в будущем - найти решения, отражающие лучшую координацию между европейскими институтами и государствами членами", - добавил глава евродипломатии.
За последние месяцы Китай посетили главы Евросовета и Еврокомиссии, а также некоторые европейские лидеры.
Депутаты в ходе парламентских дискуссий во вторник призвали руководство ЕС проводить эффективную политику по отношению к Китаю. Они также подвергли критике слова президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что проблема Тайваня не является первоочередной для Европы.
Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.