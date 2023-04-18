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США стоит перестать гнуть свою линию по Украине, заявили в Пекине
США стоит перестать гнуть свою линию по Украине, заявили в Пекине - РИА Новости, 18.04.2023
США стоит перестать гнуть свою линию по Украине, заявили в Пекине
Вашингтону следует прекратить упрямо гнуть свою линию в украинском вопросе и вместе с международным сообществом вносить конструктивный вклад в политическое... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:42
2023-04-18T11:42
2023-04-18T11:42
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вашингтон (штат)
луис инасиу лула да силва
джон кирби
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ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Вашингтону следует прекратить упрямо гнуть свою линию в украинском вопросе и вместе с международным сообществом вносить конструктивный вклад в политическое разрешение кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что "Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты" в том, что касается урегулирования на Украине. Ван Вэньбин, отметил, что сейчас все больше стран призывают остановить огонь, а также как можно скорее достичь политического решения украинского кризиса. "Глядя на эти постоянно растущие призывы к миру в международном сообществе, США стоит следовать этой тенденции, вносить конструктивную роль в политическое разрешение кризиса, а не упрямо гнуть свою линию, подливая масло в огонь", - сказал дипломат, комментируя заявления Кирби. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230417/kitay-1865919172.html
https://ria.ru/20230417/kitay-1865812690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), луис инасиу лула да силва, джон кирби, мид кнр, большая двадцатка
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Луис Инасиу Лула да Силва, Джон Кирби, МИД КНР, Большая двадцатка
США стоит перестать гнуть свою линию по Украине, заявили в Пекине
МИД Китая: США стоит перестать гнуть свою линию по Украине и вносить конструктивный вклад