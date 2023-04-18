https://ria.ru/20230418/kitay-1866027815.html

США стоит перестать гнуть свою линию по Украине, заявили в Пекине

США стоит перестать гнуть свою линию по Украине, заявили в Пекине - РИА Новости, 18.04.2023

США стоит перестать гнуть свою линию по Украине, заявили в Пекине

Вашингтону следует прекратить упрямо гнуть свою линию в украинском вопросе и вместе с международным сообществом вносить конструктивный вклад в политическое... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:42

2023-04-18T11:42

2023-04-18T11:42

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

луис инасиу лула да силва

джон кирби

мид кнр

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg

ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Вашингтону следует прекратить упрямо гнуть свою линию в украинском вопросе и вместе с международным сообществом вносить конструктивный вклад в политическое разрешение кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что "Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты" в том, что касается урегулирования на Украине. Ван Вэньбин, отметил, что сейчас все больше стран призывают остановить огонь, а также как можно скорее достичь политического решения украинского кризиса. "Глядя на эти постоянно растущие призывы к миру в международном сообществе, США стоит следовать этой тенденции, вносить конструктивную роль в политическое разрешение кризиса, а не упрямо гнуть свою линию, подливая масло в огонь", - сказал дипломат, комментируя заявления Кирби. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230417/kitay-1865919172.html

https://ria.ru/20230417/kitay-1865812690.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), луис инасиу лула да силва, джон кирби, мид кнр, большая двадцатка