Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам

«

"Дело в том, что США и Великобритания, в отличие от исключений в ЕС, запрещают применять консультационные, выездные, ИТ, юридические, инжиниринговые услуги не только компаниям из России, но и прилегающими к территории России. Как мы видим из последних пакетов санкций, США уделяют особое внимание вопросу их "обхода", поэтому банки по всему миру тратят большие ресурсы для обеспечения всех ресурсов и ограничений. Банк Кипра — не исключение", — добавили в компании.