https://ria.ru/20230418/kipr-1866117695.html
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам - РИА Новости, 18.04.2023
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам
Российские клиенты крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus получают уведомления о закрытии своих счетов, сообщила компания Main Partner Trust. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:21
2023-04-18T16:21
2023-04-18T16:47
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МОСКВА. 18 апр — РИА Новости. Российские клиенты крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus получают уведомления о закрытии своих счетов, сообщила компания Main Partner Trust.По информации компании, банк установил несколько причин, по которым он приступает к закрытию счетов россиян: налоговое резидентство России, наличие доходов от санкционного бизнеса в России, удаленная работа на российские компании, а также "неправильный" вид на жительство (например, визитер).После начала российской спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Число разнообразных ограничений в общей сложности достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866092175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, технологии, bank of cyprus, россия, сша, великобритания, евросоюз
В мире, Экономика, Технологии, Bank of Cyprus, Россия, США, Великобритания, Евросоюз
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам
Клиенты Bank of Cyprus в России получили уведомления о закрытии счетов