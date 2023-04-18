Рейтинг@Mail.ru
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 18.04.2023 (обновлено: 16:47 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kipr-1866117695.html
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам - РИА Новости, 18.04.2023
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам
Российские клиенты крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus получают уведомления о закрытии своих счетов, сообщила компания Main Partner Trust. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:21
2023-04-18T16:47
в мире
экономика
технологии
bank of cyprus
россия
сша
великобритания
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92936/80/929368060_0:65:2200:1303_1920x0_80_0_0_d43f2b166d7511f65a27e8aae6de240e.jpg
МОСКВА. 18 апр — РИА Новости. Российские клиенты крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus получают уведомления о закрытии своих счетов, сообщила компания Main Partner Trust.По информации компании, банк установил несколько причин, по которым он приступает к закрытию счетов россиян: налоговое резидентство России, наличие доходов от санкционного бизнеса в России, удаленная работа на российские компании, а также "неправильный" вид на жительство (например, визитер).После начала российской спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Число разнообразных ограничений в общей сложности достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866092175.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92936/80/929368060_137:0:2109:1479_1920x0_80_0_0_aa9234287df4307f317e51ef9fd6bc74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, технологии, bank of cyprus, россия, сша, великобритания, евросоюз
В мире, Экономика, Технологии, Bank of Cyprus, Россия, США, Великобритания, Евросоюз
Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам

Клиенты Bank of Cyprus в России получили уведомления о закрытии счетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска у офиса Bank of Cyprus в Никосии
Вывеска у офиса Bank of Cyprus в Никосии - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вывеска у офиса Bank of Cyprus в Никосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 18 апр — РИА Новости. Российские клиенты крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus получают уведомления о закрытии своих счетов, сообщила компания Main Partner Trust.
По информации компании, банк установил несколько причин, по которым он приступает к закрытию счетов россиян: налоговое резидентство России, наличие доходов от санкционного бизнеса в России, удаленная работа на российские компании, а также "неправильный" вид на жительство (например, визитер).
«
"Дело в том, что США и Великобритания, в отличие от исключений в ЕС, запрещают применять консультационные, выездные, ИТ, юридические, инжиниринговые услуги не только компаниям из России, но и прилегающими к территории России. Как мы видим из последних пакетов санкций, США уделяют особое внимание вопросу их "обхода", поэтому банки по всему миру тратят большие ресурсы для обеспечения всех ресурсов и ограничений. Банк Кипра — не исключение", — добавили в компании.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Число разнообразных ограничений в общей сложности достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Вид на город Люцерн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии
Вчера, 15:08
 
В миреЭкономикаТехнологииBank of CyprusРоссияСШАВеликобританияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала