https://ria.ru/20230418/kholokost-1865994174.html

Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной

Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной - РИА Новости, 18.04.2023

Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной

Сирены в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, прозвучали в Израиле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:21

2023-04-18T10:21

2023-04-18T10:21

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

холокост

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Сирены в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, прозвучали в Израиле, передает корреспондент РИА Новости. В 10 утра по местному времени (совпадает с мск), пока звучит двухминутная сирена в разгар рабочего дня, жизнь замирает: автомобили на трассах, пешеходы на тротуарах – все прекращает движение, прерывается рутинное течение жизни в учреждениях, на предприятиях, на армейских базах. Скорбным молчанием страна, построенная выжившими в Холокосте, отдаёт дань памяти шести миллионам жертв величайшего преступления в истории еврейского народа. Сразу после сирены памяти в иерусалимском мемориальном центре "Яд Вашем" началась церемония возложения венков. День Катастрофы и героизма европейских евреев отмечают в Израиле 27 нисана по еврейскому календарю, в день годовщины восстания в Варшавском гетто. Этот день в Израиле считается траурным, в теле- и радиоэфирах не транслируются развлекательные передачи. Накануне вечером в музее "Яд Вашем" также прошла церемония памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в своей речи, что Израиль отразит любую угрозу своему существованию и не позволит трагедии, подобной Холокосту, повториться. Как обычно, в День памяти Катастрофы и героизма в "Яд Вашем" на площади Варшавского гетто загорелись шесть факелов, символизирующие шесть миллионов жертв геноцида. Огни зажгли шесть человек, которые сами пережили Холокост, потеряли близких.

https://ria.ru/20230304/otvetstvennost-1855848911.html

https://ria.ru/20230314/kholokost-1857714844.html

израиль

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, холокост