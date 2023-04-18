https://ria.ru/20230418/kholokost-1865994174.html
Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной
Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной - РИА Новости, 18.04.2023
Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной
Сирены в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, прозвучали в Израиле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:21
2023-04-18T10:21
2023-04-18T10:21
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
холокост
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Сирены в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, прозвучали в Израиле, передает корреспондент РИА Новости. В 10 утра по местному времени (совпадает с мск), пока звучит двухминутная сирена в разгар рабочего дня, жизнь замирает: автомобили на трассах, пешеходы на тротуарах – все прекращает движение, прерывается рутинное течение жизни в учреждениях, на предприятиях, на армейских базах. Скорбным молчанием страна, построенная выжившими в Холокосте, отдаёт дань памяти шести миллионам жертв величайшего преступления в истории еврейского народа. Сразу после сирены памяти в иерусалимском мемориальном центре "Яд Вашем" началась церемония возложения венков. День Катастрофы и героизма европейских евреев отмечают в Израиле 27 нисана по еврейскому календарю, в день годовщины восстания в Варшавском гетто. Этот день в Израиле считается траурным, в теле- и радиоэфирах не транслируются развлекательные передачи. Накануне вечером в музее "Яд Вашем" также прошла церемония памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в своей речи, что Израиль отразит любую угрозу своему существованию и не позволит трагедии, подобной Холокосту, повториться. Как обычно, в День памяти Катастрофы и героизма в "Яд Вашем" на площади Варшавского гетто загорелись шесть факелов, символизирующие шесть миллионов жертв геноцида. Огни зажгли шесть человек, которые сами пережили Холокост, потеряли близких.
https://ria.ru/20230304/otvetstvennost-1855848911.html
https://ria.ru/20230314/kholokost-1857714844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, холокост
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Холокост
Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной
Израиль почтил память шести миллионов жертв Холокоста двухминутной сиреной
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Сирены в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, прозвучали в Израиле, передает корреспондент РИА Новости.
В 10 утра по местному времени (совпадает с мск), пока звучит двухминутная сирена в разгар рабочего дня, жизнь замирает: автомобили на трассах, пешеходы на тротуарах – все прекращает движение, прерывается рутинное течение жизни в учреждениях, на предприятиях, на армейских базах. Скорбным молчанием страна, построенная выжившими в Холокосте, отдаёт дань памяти шести миллионам жертв величайшего преступления в истории еврейского народа.
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Сразу после сирены памяти в иерусалимском мемориальном центре "Яд Вашем" началась церемония возложения венков.
День Катастрофы и героизма европейских евреев отмечают в Израиле 27 нисана по еврейскому календарю, в день годовщины восстания в Варшавском гетто.
Этот день в Израиле
считается траурным, в теле- и радиоэфирах не транслируются развлекательные передачи.
Накануне вечером в музее "Яд Вашем" также прошла церемония памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
сказал в своей речи, что Израиль отразит любую угрозу своему существованию и не позволит трагедии, подобной Холокосту, повториться. Как обычно, в День памяти Катастрофы и героизма в "Яд Вашем" на площади Варшавского гетто загорелись шесть факелов, символизирующие шесть миллионов жертв геноцида. Огни зажгли шесть человек, которые сами пережили Холокост, потеряли близких.
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