https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.04.2023
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо
Украинские войска попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области, где выстроена эшелонированная оборона, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:34
2023-04-18T17:34
2023-04-18T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области, где выстроена эшелонированная оборона, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Ранее во вторник он заявил о большом скоплении украинской военной техники на правобережье и сообщил, что идет "явная подготовка" к форсированию Днепра.
https://ria.ru/20230418/propavshie-1866128893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области