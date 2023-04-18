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ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.04.2023
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо
Украинские войска попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области, где выстроена эшелонированная оборона, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:34
2023-04-18T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области, где выстроена эшелонированная оборона, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Ранее во вторник он заявил о большом скоплении украинской военной техники на правобережье и сообщил, что идет "явная подготовка" к форсированию Днепра.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области, где выстроена эшелонированная оборона, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее во вторник он заявил о большом скоплении украинской военной техники на правобережье и сообщил, что идет "явная подготовка" к форсированию Днепра.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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