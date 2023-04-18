https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html

ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо

ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.04.2023

ВСУ попадут в ловушку при попытке наступления под Херсоном, заявил Сальдо

Украинские войска попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области, где выстроена эшелонированная оборона, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:34

2023-04-18T17:34

2023-04-18T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области, где выстроена эшелонированная оборона, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Ранее во вторник он заявил о большом скоплении украинской военной техники на правобережье и сообщил, что идет "явная подготовка" к форсированию Днепра.

https://ria.ru/20230418/propavshie-1866128893.html

херсонская область

днепр (город)

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины