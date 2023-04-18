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В Запорожской области восстановят казачьи структуры - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kazaki-1866126318.html
В Запорожской области восстановят казачьи структуры
В Запорожской области восстановят казачьи структуры - РИА Новости, 18.04.2023
В Запорожской области восстановят казачьи структуры
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что казачьи структуры в регионе будут восстановлены. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:51
2023-04-18T16:51
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
евгений балицкий
россия
ситуация в днр и лнр
российское казачество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что казачьи структуры в регионе будут восстановлены. Балицкий сообщил, что при поддержке администрации Запорожской области состоялось общее собрание лидеров казачьих организаций региона, где было принято решение о создании реестрового казачьего войска. "Поддерживаю идею восстановления казачьих структур на их исторических территориях, уверен, что казачье ополчение также будет защищать рубежи Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. Он добавил, что следующий казачий круг пройдет на острове Хортица, в исторической колыбели запорожского казачества. Хортица – остров на Днепре в районе города Запорожье, на правом берегу реки. Запорожье находится под контролем украинских войск.
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запорожская область
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общество, запорожская область, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр, российское казачество
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Российское казачество
В Запорожской области восстановят казачьи структуры

Врио запорожского губернатора Балицкий: в регионе восстановят казачьи структуры

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец 208-го казачьего полка
Боец 208-го казачьего полка - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец 208-го казачьего полка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что казачьи структуры в регионе будут восстановлены.
Балицкий сообщил, что при поддержке администрации Запорожской области состоялось общее собрание лидеров казачьих организаций региона, где было принято решение о создании реестрового казачьего войска.
"Поддерживаю идею восстановления казачьих структур на их исторических территориях, уверен, что казачье ополчение также будет защищать рубежи Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. Он добавил, что следующий казачий круг пройдет на острове Хортица, в исторической колыбели запорожского казачества.
Хортица – остров на Днепре в районе города Запорожье, на правом берегу реки. Запорожье находится под контролем украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияСитуация в ДНР и ЛНРРоссийское казачество
 
 
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