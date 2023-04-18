https://ria.ru/20230418/kazaki-1866126318.html

В Запорожской области восстановят казачьи структуры

В Запорожской области восстановят казачьи структуры - РИА Новости, 18.04.2023

В Запорожской области восстановят казачьи структуры

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что казачьи структуры в регионе будут восстановлены. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:51

2023-04-18T16:51

2023-04-18T16:51

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

евгений балицкий

россия

ситуация в днр и лнр

российское казачество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что казачьи структуры в регионе будут восстановлены. Балицкий сообщил, что при поддержке администрации Запорожской области состоялось общее собрание лидеров казачьих организаций региона, где было принято решение о создании реестрового казачьего войска. "Поддерживаю идею восстановления казачьих структур на их исторических территориях, уверен, что казачье ополчение также будет защищать рубежи Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. Он добавил, что следующий казачий круг пройдет на острове Хортица, в исторической колыбели запорожского казачества. Хортица – остров на Днепре в районе города Запорожье, на правом берегу реки. Запорожье находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824639188.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, запорожская область, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр, российское казачество