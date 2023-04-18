https://ria.ru/20230418/katar-1865988410.html

Катар изменил процесс выдачи туристических виз

Катар изменил процесс выдачи туристических виз - РИА Новости, 18.04.2023

Катар изменил процесс выдачи туристических виз

Катар начинает выдавать туристические визы и для поездок с деловыми целями через портал Hayya, который использовался для оформления карт болельщиков во время... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:47

2023-04-18T10:47

2023-04-18T10:47

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ДОХА, 18 апр — РИА Новости. Катар начинает выдавать туристические визы и для поездок с деловыми целями через портал Hayya, который использовался для оформления карт болельщиков во время чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщил журналистам глава Управления по туризму Катара Акбар аль-Бакер. "Портал Hayya будет единственным для получения туристических и деловых виз в Катар, упрощая процесс подачи заявлений. Платформа доказала свою эффективность и необходимость, когда в прошлом году в стране проходило крупнейшее спортивное мероприятие, которое посетили более 1,4 миллиона человек", — сказал он. Теперь туристы, которым требуется виза для въезда в Катар, могут подать заявку через платформу Hayya на специальном сайте или через приложение на своих смартфонах, загрузив необходимые документы и оплатив визовый сбор, если он требуется. Разрешение на въезд в страну в обязательном порядке должно прийти в течение 48 часов.При этом граждане 100 стран мира могут въехать в Катар без виз или получить туристическую — по прибытии в страну. Напомним, для путешествия в Катар россиянам разрешение на въезд не требуется, если срок пребывания – не более 90 дней.Для туристов, которые въезжают через сухопутную границу с Саудовской Аравией, портал предоставляет возможность предварительной регистрации для более быстрого прохождения границы. По словам главы управления по туризму, к 2030 году маленький эмират на Аравийском полуострове рассчитывает принимать до шесть миллионов туристов в год.

https://ria.ru/20230411/otdykh-1864165757.html

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, катар, визы, куда можно лететь, отдых на море