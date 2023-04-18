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Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом - РИА Новости, 18.04.2023
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16:55 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/karandash-1866128021.html
Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом
Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом - РИА Новости, 18.04.2023
Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом
Житель Чувашии, убивший знакомого карандашом, осужден на 11 лет колонии особого режима, сообщает во вторник управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:55
2023-04-18T16:55
убийство
происшествия
чебоксары
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Житель Чувашии, убивший знакомого карандашом, осужден на 11 лет колонии особого режима, сообщает во вторник управление СК РФ по Чувашии. Тело 40-летнего нашли в комнате общежития Чебоксар в сентябре прошлого года - по данным следствия, осужденный, гостивший у знакомого, в пьяном виде в ходе ссоры избил его, а затем "нанес два удара карандашом в шею". В результате была повреждена крупная вена, и мужчина скончался на месте. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230418/obstrel-1866113984.html
чебоксары
россия
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убийство, происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Убийство, Происшествия, Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом

Житель Чувашии, убивший знакомого карандашом, получил 11 лет колонии особого режима

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Житель Чувашии, убивший знакомого карандашом, осужден на 11 лет колонии особого режима, сообщает во вторник управление СК РФ по Чувашии.
Тело 40-летнего нашли в комнате общежития Чебоксар в сентябре прошлого года - по данным следствия, осужденный, гостивший у знакомого, в пьяном виде в ходе ссоры избил его, а затем "нанес два удара карандашом в шею". В результате была повреждена крупная вена, и мужчина скончался на месте.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.
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УбийствоПроисшествияЧебоксарыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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