https://ria.ru/20230418/karandash-1866128021.html

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом - РИА Новости, 18.04.2023

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом

Житель Чувашии, убивший знакомого карандашом, осужден на 11 лет колонии особого режима, сообщает во вторник управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:55

2023-04-18T16:55

2023-04-18T16:55

убийство

происшествия

чебоксары

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Житель Чувашии, убивший знакомого карандашом, осужден на 11 лет колонии особого режима, сообщает во вторник управление СК РФ по Чувашии. Тело 40-летнего нашли в комнате общежития Чебоксар в сентябре прошлого года - по данным следствия, осужденный, гостивший у знакомого, в пьяном виде в ходе ссоры избил его, а затем "нанес два удара карандашом в шею". В результате была повреждена крупная вена, и мужчина скончался на месте. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230418/obstrel-1866113984.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

убийство, происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)