https://ria.ru/20230418/kanaly-1866029571.html

Хакеры обнародовали список Telegram-каналов, связанных, по их данным, с ВСУ

Хакеры обнародовали список Telegram-каналов, связанных, по их данным, с ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023

Хакеры обнародовали список Telegram-каналов, связанных, по их данным, с ВСУ

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") во вторник обнародовала список каналов в российском сегменте Telegram, связанных, по их данным, с Центрами... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:47

2023-04-18T11:47

2023-04-18T11:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

технологии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") во вторник обнародовала список каналов в российском сегменте Telegram, связанных, по их данным, с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ. Данные появились на портале "НемеZида". Перечень каналов делится на четыре группы - замаскированные под "поддержку" СВО, против мобилизации, о пленных и погибших солдатах, а также отдельно - новостные и тематические каналы для вбросов. Среди попавших в список есть и крупные каналы с более чем 500 тысячами подписчиков. Опубликованы и данные админов. Есть и данные на куратора от СБУ. "Всего в слив попадут около 35 админов и примерно около 100 каналов", - заявил ранее РИА Новости представитель RaHDit. Центры информационно-психологических операций - часть Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная задача - информационно-психологические диверсии. Нынешняя акция - не первая подобная у RaHDit. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. А в июле минувшего года RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали его методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины. В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.

https://ria.ru/20230414/khakery-1865469680.html

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842074545.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, вооруженные силы украины, технологии