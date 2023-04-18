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Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова - РИА Новости, 18.04.2023
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17:02 18.04.2023 (обновлено: 17:23 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kanada-1866130375.html
Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова
Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова - РИА Новости, 18.04.2023
Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова
Посол Канады в России Элисон Леклер прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:02
2023-04-18T17:23
в мире
канада
россия
владимир кара-мурза
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклер прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу". Посетившие ранее во вторник МИД послы Британии и США не стали отвечать на вопросы журналистов по итогам своих визитов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России". Оглашение приговора Кара-Мурзе посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865863354.html
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в мире, канада, россия, владимир кара-мурза, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Канада, Россия, Владимир Кара-Мурза, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова

Посол Канады в Москве Леклер прибыла в МИД после вызова из-за вмешательства в дела России

© РИА Новости / Виталий БелоусовПосол Канады в России Элисон Леклер у здания МИД России. 18 апреля 2023
Посол Канады в России Элисон Леклер у здания МИД России. 18 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Посол Канады в России Элисон Леклер у здания МИД России. 18 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклер прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу". Посетившие ранее во вторник МИД послы Британии и США не стали отвечать на вопросы журналистов по итогам своих визитов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".
Оглашение приговора Кара-Мурзе посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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В миреКанадаРоссияВладимир Кара-МурзаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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