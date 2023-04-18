https://ria.ru/20230418/kanada-1866130375.html

Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова

Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова - РИА Новости, 18.04.2023

Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова

Посол Канады в России Элисон Леклер прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:02

2023-04-18T17:02

2023-04-18T17:23

в мире

канада

россия

владимир кара-мурза

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклер прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу". Посетившие ранее во вторник МИД послы Британии и США не стали отвечать на вопросы журналистов по итогам своих визитов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России". Оглашение приговора Кара-Мурзе посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865863354.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, россия, владимир кара-мурза, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)