Посол Канады в Москве прибыла в МИД после вызова
Посол Канады в Москве Леклер прибыла в МИД после вызова из-за вмешательства в дела России
© РИА Новости / Виталий БелоусовПосол Канады в России Элисон Леклер у здания МИД России. 18 апреля 2023
Посол Канады в России Элисон Леклер у здания МИД России. 18 апреля 2023
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклер прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу". Посетившие ранее во вторник МИД послы Британии и США не стали отвечать на вопросы журналистов по итогам своих визитов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".
Оглашение приговора Кара-Мурзе посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента