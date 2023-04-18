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Эрдоган выбрал тактику для избирательной кампании на майских выборах - РИА Новости, 18.04.2023
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11:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kampaniya-1866017774.html
Эрдоган выбрал тактику для избирательной кампании на майских выборах
Эрдоган выбрал тактику для избирательной кампании на майских выборах - РИА Новости, 18.04.2023
Эрдоган выбрал тактику для избирательной кампании на майских выборах
Тактика действующего президента Турции Тайипа Эрдогана по выдвижению членов кабинета министров в депутаты была нацелена на то, чтобы правящая Партия... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:17
2023-04-18T11:17
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Тактика действующего президента Турции Тайипа Эрдогана по выдвижению членов кабинета министров в депутаты была нацелена на то, чтобы правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) пошла на выборы 14 мая сильной, а сам глава республики тем самым усилил свою избирательную кампанию, пишет во вторник газета Hürriyet. Политические партии, участвующие во всеобщих выборах в Турции, ранее предоставили в Высшую избирательную комиссию (ВИС) окончательные списки кандидатов. Ранее газета Hürriyet сообщала, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал правящей партии, лидером которой он является, выдвинуть всех членов кабинета министров кандидатами в депутаты. Глава республики в случае избрания на новый срок представит полностью обновленный кабинет. Согласно списку от правящей партии, глава МВД Турции Сулейман Сойлу выдвигается кандидатом от Стамбула, вице-президент Фуат Октай - от Анкары, глава МИД Мевлют Чавушоглу - от Антальи, министр национальной обороны Хулуси Акар - от Кайсери, глава минэнерго Фатих Донмез - от Эскишехира. "Эрдоган выдвинул всех министров в качестве кандидатов в депутаты. Это рискованное решение показалось мне очень странным, когда я впервые услышал об этом. Я не совсем понимал, что хотят сделать. Я не мог понять, какая политическая тактика стоит за этим подходом. "Ну и что? Если выборы будут выиграны, эти министры будут не нужны?" - задавался я вопросом: "Чего хочет добиться Эрдоган?" И сегодня я вижу, что решение Эрдогана - это правильная тактика для его партии, чтобы выйти на выборы сильной. Эрдоган принял это решение для того, чтобы усилить свою избирательную кампанию", - пишет колумнист газеты Ахмет Хакан. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.
https://ria.ru/20230412/vybory-1864931963.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган выбрал тактику для избирательной кампании на майских выборах

Hürriyet: Эрдоган усилил избирательную кампанию тактикой выдвижения министров в депутаты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Тактика действующего президента Турции Тайипа Эрдогана по выдвижению членов кабинета министров в депутаты была нацелена на то, чтобы правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) пошла на выборы 14 мая сильной, а сам глава республики тем самым усилил свою избирательную кампанию, пишет во вторник газета Hürriyet.
Политические партии, участвующие во всеобщих выборах в Турции, ранее предоставили в Высшую избирательную комиссию (ВИС) окончательные списки кандидатов. Ранее газета Hürriyet сообщала, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал правящей партии, лидером которой он является, выдвинуть всех членов кабинета министров кандидатами в депутаты. Глава республики в случае избрания на новый срок представит полностью обновленный кабинет. Согласно списку от правящей партии, глава МВД Турции Сулейман Сойлу выдвигается кандидатом от Стамбула, вице-президент Фуат Октай - от Анкары, глава МИД Мевлют Чавушоглу - от Антальи, министр национальной обороны Хулуси Акар - от Кайсери, глава минэнерго Фатих Донмез - от Эскишехира.
"Эрдоган выдвинул всех министров в качестве кандидатов в депутаты. Это рискованное решение показалось мне очень странным, когда я впервые услышал об этом. Я не совсем понимал, что хотят сделать. Я не мог понять, какая политическая тактика стоит за этим подходом. "Ну и что? Если выборы будут выиграны, эти министры будут не нужны?" - задавался я вопросом: "Чего хочет добиться Эрдоган?" И сегодня я вижу, что решение Эрдогана - это правильная тактика для его партии, чтобы выйти на выборы сильной. Эрдоган принял это решение для того, чтобы усилить свою избирательную кампанию", - пишет колумнист газеты Ахмет Хакан.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Эрдоган ответил на вопрос о возможности второго тура выборов в Турции
12 апреля, 23:39
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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