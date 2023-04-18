https://ria.ru/20230418/jahkalib-1866101049.html

В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib

В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib - РИА Новости, 18.04.2023

В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib

Депутат Виталий Милонов высказался в своем Telegram-канале о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России. Музыкант запланировал РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:06

2023-04-18T17:06

2023-04-18T17:06

шоубиз

украина

россия

москва

виталий милонов

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

знаменитости

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов высказался в своем Telegram-канале о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России. Музыкант запланировал выступить 23 и 25 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Он также предложил артистов, которые поддерживают украинскую сторону, "отправлять в окопы". Ранее и в Сети призвали запретить концерт музыканта. Одним из первых об этом заявил рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев. Он также написал на своей странице "ВКонтакте", что подал обращение в Минкульт с целью отмены шоу Jah Khalib. Несмотря на общественный резонанс, билеты на концерт музыканта все еще продаются. В подмосковном Crocus City Hall, где должен выступить Мамедов, шоу тоже пока не отменили.

https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

украина, россия, москва, виталий милонов, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), знаменитости, музыка