https://ria.ru/20230418/jahkalib-1866101049.html
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib - РИА Новости, 18.04.2023
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib
Депутат Виталий Милонов высказался в своем Telegram-канале о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России. Музыкант запланировал РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:06
2023-04-18T17:06
2023-04-18T17:06
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виталий милонов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов высказался в своем Telegram-канале о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России. Музыкант запланировал выступить 23 и 25 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Он также предложил артистов, которые поддерживают украинскую сторону, "отправлять в окопы". Ранее и в Сети призвали запретить концерт музыканта. Одним из первых об этом заявил рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев. Он также написал на своей странице "ВКонтакте", что подал обращение в Минкульт с целью отмены шоу Jah Khalib. Несмотря на общественный резонанс, билеты на концерт музыканта все еще продаются. В подмосковном Crocus City Hall, где должен выступить Мамедов, шоу тоже пока не отменили.
https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html
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РИА Новости
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украина, россия, москва, виталий милонов, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), знаменитости, музыка
Шоубиз, Украина, Россия, Москва, Виталий Милонов, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Знаменитости, Музыка
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib
Депутат Виталий Милонов высказался о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib