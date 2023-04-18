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В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
17:06 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/jahkalib-1866101049.html
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib - РИА Новости, 18.04.2023
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib
Депутат Виталий Милонов высказался в своем Telegram-канале о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России. Музыкант запланировал РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:06
2023-04-18T17:06
шоубиз
украина
россия
москва
виталий милонов
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
знаменитости
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов высказался в своем Telegram-канале о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России. Музыкант запланировал выступить 23 и 25 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Он также предложил артистов, которые поддерживают украинскую сторону, "отправлять в окопы". Ранее и в Сети призвали запретить концерт музыканта. Одним из первых об этом заявил рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев. Он также написал на своей странице "ВКонтакте", что подал обращение в Минкульт с целью отмены шоу Jah Khalib. Несмотря на общественный резонанс, билеты на концерт музыканта все еще продаются. В подмосковном Crocus City Hall, где должен выступить Мамедов, шоу тоже пока не отменили.
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украина, россия, москва, виталий милонов, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), знаменитости, музыка
Шоубиз, Украина, Россия, Москва, Виталий Милонов, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Знаменитости, Музыка
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib

Депутат Виталий Милонов высказался о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКонцерт "Танцы! Елка! Муз-ТВ"
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов высказался в своем Telegram-канале о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России. Музыкант запланировал выступить 23 и 25 апреля в Москве и Санкт-Петербурге.
«

"Устраивать подобные концерты позволяет жадность и беспринципность тех, кто предоставляет площадки. Нужно спросить не только с исполнителей, которые поддерживают киевский режим и приезжают давать концерты в России, но и с тех, кто дает им такую возможность", – написал политик.

Он также предложил артистов, которые поддерживают украинскую сторону, "отправлять в окопы".
«
"Исполнителей, которые восторгаются бандеровцами, нужно отправлять в окопы петь "Катюшу", например", – добавил Милонов.
Ранее и в Сети призвали запретить концерт музыканта. Одним из первых об этом заявил рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев. Он также написал на своей странице "ВКонтакте", что подал обращение в Минкульт с целью отмены шоу Jah Khalib.
Несмотря на общественный резонанс, билеты на концерт музыканта все еще продаются. В подмосковном Crocus City Hall, где должен выступить Мамедов, шоу тоже пока не отменили.
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ШоубизУкраинаРоссияМоскваВиталий МилоновГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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