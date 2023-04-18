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Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге - РИА Новости, 18.04.2023
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге
Уголовным делом об избиении многодетного отца в Петербурге займутся следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:16
2023-04-18T19:16
2023-04-18T19:16
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовным делом об избиении многодетного отца в Петербурге займутся следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, сообщили в пресс-службе СК. В ночь с 31 марта на 1 апреля около одного из домов на улице Лидии Зверевой был избит 60-летний местный житель "в присутствии двух малолетних сыновей". Мужчина получил "множественные ушибы" и был госпитализирован. Согласно материалам ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, избиению предшествовало столкновение двух легковушек, между участниками ДТП произошел "словесный конфликт, переросший в нападение" на одного из них. По данным источника РИА Новости, пострадавший - многодетный отец и кавалер ордена "Родительская слава". Во вторник председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в ходе которого ему доложили о расследовании дела об избиении многодетного отца в присутствии его двух маленьких сыновей. "По распоряжению председателя СК РФ уголовное дело передано в ГВСУ СК России", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
https://ria.ru/20230415/delo-1865508459.html
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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге
Военные следователи займутся делом об избиении многодетного отца при детях в Петербурге