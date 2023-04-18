Рейтинг@Mail.ru
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/izbienie-1866173071.html
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге - РИА Новости, 18.04.2023
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге
Уголовным делом об избиении многодетного отца в Петербурге займутся следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:16
2023-04-18T19:16
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовным делом об избиении многодетного отца в Петербурге займутся следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, сообщили в пресс-службе СК. В ночь с 31 марта на 1 апреля около одного из домов на улице Лидии Зверевой был избит 60-летний местный житель "в присутствии двух малолетних сыновей". Мужчина получил "множественные ушибы" и был госпитализирован. Согласно материалам ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, избиению предшествовало столкновение двух легковушек, между участниками ДТП произошел "словесный конфликт, переросший в нападение" на одного из них. По данным источника РИА Новости, пострадавший - многодетный отец и кавалер ордена "Родительская слава". Во вторник председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в ходе которого ему доложили о расследовании дела об избиении многодетного отца в присутствии его двух маленьких сыновей. "По распоряжению председателя СК РФ уголовное дело передано в ГВСУ СК России", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
https://ria.ru/20230415/delo-1865508459.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге

Военные следователи займутся делом об избиении многодетного отца при детях в Петербурге

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовным делом об избиении многодетного отца в Петербурге займутся следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, сообщили в пресс-службе СК.
В ночь с 31 марта на 1 апреля около одного из домов на улице Лидии Зверевой был избит 60-летний местный житель "в присутствии двух малолетних сыновей". Мужчина получил "множественные ушибы" и был госпитализирован. Согласно материалам ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, избиению предшествовало столкновение двух легковушек, между участниками ДТП произошел "словесный конфликт, переросший в нападение" на одного из них.
По данным источника РИА Новости, пострадавший - многодетный отец и кавалер ордена "Родительская слава".
Во вторник председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в ходе которого ему доложили о расследовании дела об избиении многодетного отца в присутствии его двух маленьких сыновей.
"По распоряжению председателя СК РФ уголовное дело передано в ГВСУ СК России", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры
15 апреля, 09:55
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала