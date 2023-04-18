https://ria.ru/20230418/internet-1865966570.html

Исследование выявило рост цен на интернет в России

Исследование выявило рост цен на интернет в России - РИА Новости, 18.04.2023

Исследование выявило рост цен на интернет в России

Расходы в РФ на интернет в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6%, до 707 рублей в месяц, при этом несколько сократился РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T05:48

2023-04-18T05:48

2023-04-18T05:48

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Расходы в РФ на интернет в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6%, до 707 рублей в месяц, при этом несколько сократился средний чек на связь - за год он потерял 2%, опустившись до 641 рубля, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт" для РИА Новости. Статистика показала, что мужчины тратят на один платеж за мобильную связь и интернет больше, чем женщины. Так, средний чек операции по оплате услуг интернет-провайдера у мужчин в первом квартале этого года составил 720 рублей, а у женщин – 690 рублей. В платежах за мобильную связь разница в пользу мужчин еще заметнее – 732 рубля против 539 рублей. Самый высокий средний чек за пользование всемирной сетью, как выяснилось, у россиян 51-60 лет (775 рублей). На втором месте клиенты 41-50 лет с показателем в 726 рублей, на третьем – россияне старше 60 лет со средним чеком в 699 рублей. Далее идут клиенты 21-30 лет (650 рублей) и 31-40 лет (644 рубля). В статистике платежей за мобильную связь по величине среднего чека также лидируют клиенты 51-60 лет с показателем в 763 рубля. На втором месте по-прежнему россияне 41-50 лет со средней суммой платежа в 671 рубль, а третье место – у клиентов старше 60 лет со средним чеком 650 рублей. Далее идут россияне 31-40 лет с показателем в 628 рублей и клиенты 21-30 лет со средним чеком 407 рублей. По мнению аналитиков, последняя строчка рейтинга у самых молодых россиян вполне объяснима – им привычнее общение во всевозможных мессенджерах без использования дополнительного трафика, чем классические звонки по мобильному телефону и смс-сообщения.

https://ria.ru/20230418/internet-1865964454.html

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