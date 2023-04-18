https://ria.ru/20230418/indiya-1865978048.html
Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам, заявил Мантуров
Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам, заявил Мантуров - РИА Новости, 18.04.2023
Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам, заявил Мантуров
Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам, хотя сама обладает существенными компетенциями в этой сфере; есть перспективные ниши... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:44
2023-04-18T08:44
2023-04-18T08:44
экономика
индия
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр - РИА Новости. Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам, хотя сама обладает существенными компетенциями в этой сфере; есть перспективные ниши для экспорта отечественных IT-технологий, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Представителей Индии заинтересовали интеллектуальные системы - например, система беспрепятственного взимания платы с грузовиков на дорогах, умные системы навигации и отслеживания судов, системы безопасности на транспорте и в городе", - сказал он. "Мы видим на рынке Индии перспективные ниши для наращивания объемов российского IT-экспорта, в частности, биометрических систем и средств идентификации, информационной безопасности, но не ограничиваемся ими. Несмотря на существенные компетенции индийского IT-сектора, интерес к российским продуктам и разработкам весьма существенный. Это является хорошим подспорьем для развития деятельности "цифрового атташе" в этой стране на базе нашего торгового представительства", - добавил Мантуров.
https://ria.ru/20230417/atom-1865892059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Экономика, Индия, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии
Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: Индия проявляет интерес к российским IT-разработкам
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр - РИА Новости. Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам, хотя сама обладает существенными компетенциями в этой сфере; есть перспективные ниши для экспорта отечественных IT-технологий, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Представителей Индии заинтересовали интеллектуальные системы - например, система беспрепятственного взимания платы с грузовиков на дорогах, умные системы навигации и отслеживания судов, системы безопасности на транспорте и в городе", - сказал он.
"Мы видим на рынке Индии перспективные ниши для наращивания объемов российского IT-экспорта, в частности, биометрических систем и средств идентификации, информационной безопасности, но не ограничиваемся ими. Несмотря на существенные компетенции индийского IT-сектора, интерес к российским продуктам и разработкам весьма существенный. Это является хорошим подспорьем для развития деятельности "цифрового атташе" в этой стране на базе нашего торгового представительства", - добавил Мантуров.
Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров