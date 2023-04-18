https://ria.ru/20230418/indiya-1865978048.html

Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам, заявил Мантуров

Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам, заявил Мантуров - РИА Новости, 18.04.2023

Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам, заявил Мантуров

Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам, хотя сама обладает существенными компетенциями в этой сфере; есть перспективные ниши... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:44

2023-04-18T08:44

2023-04-18T08:44

экономика

индия

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр - РИА Новости. Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам, хотя сама обладает существенными компетенциями в этой сфере; есть перспективные ниши для экспорта отечественных IT-технологий, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Представителей Индии заинтересовали интеллектуальные системы - например, система беспрепятственного взимания платы с грузовиков на дорогах, умные системы навигации и отслеживания судов, системы безопасности на транспорте и в городе", - сказал он. "Мы видим на рынке Индии перспективные ниши для наращивания объемов российского IT-экспорта, в частности, биометрических систем и средств идентификации, информационной безопасности, но не ограничиваемся ими. Несмотря на существенные компетенции индийского IT-сектора, интерес к российским продуктам и разработкам весьма существенный. Это является хорошим подспорьем для развития деятельности "цифрового атташе" в этой стране на базе нашего торгового представительства", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20230417/atom-1865892059.html

индия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии