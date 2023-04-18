Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:28 18.04.2023 (обновлено: 13:55 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/ikony-1866058542.html
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным - РИА Новости, 18.04.2023
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным
Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:28
2023-04-18T13:55
религия
религия
дмитрий песков
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865982348_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_773a0ebfd373d938b0df9209d304a90f.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный храм ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это икона "Спас нерукотворный". Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил", - сказал Песков. Он добавил что у иконы было две копии. "Одна копия была оставлена в Херсонской области, как вы видели, и вторая копия - в ЛНР", - заявил Песков. Он отметил, что оригинал иконы принадлежал министру обороны Петру Ванновскому. "Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. Эта икона как раз была подарена Ванновскому Александром III", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866052655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865982348_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_356265adf73136a4a44b52bd4bcb3aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, дмитрий песков, владимир путин, россия
Религия, Религия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным

Песков: Путин подарил военным копии икон, а оригиналы передадут в главный храм ВС

© Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
© Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный храм ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это икона "Спас нерукотворный". Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил", - сказал Песков.
Он добавил что у иконы было две копии.
"Одна копия была оставлена в Херсонской области, как вы видели, и вторая копия - в ЛНР", - заявил Песков.
Он отметил, что оригинал иконы принадлежал министру обороны Петру Ванновскому.
"Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. Эта икона как раз была подарена Ванновскому Александром III", - пояснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок Днепр на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова
Вчера, 13:07
 
РелигияРелигияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала