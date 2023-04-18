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В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным - РИА Новости, 18.04.2023
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным
Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:28
2023-04-18T13:28
2023-04-18T13:55
религия
религия
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный храм ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это икона "Спас нерукотворный". Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил", - сказал Песков. Он добавил что у иконы было две копии. "Одна копия была оставлена в Херсонской области, как вы видели, и вторая копия - в ЛНР", - заявил Песков. Он отметил, что оригинал иконы принадлежал министру обороны Петру Ванновскому. "Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. Эта икона как раз была подарена Ванновскому Александром III", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866052655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, дмитрий песков, владимир путин, россия
Религия, Религия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным
Песков: Путин подарил военным копии икон, а оригиналы передадут в главный храм ВС
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный храм ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это икона "Спас нерукотворный". Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил", - сказал Песков.
Он добавил что у иконы было две копии.
"Одна копия была оставлена в Херсонской области
, как вы видели, и вторая копия - в ЛНР", - заявил Песков.
Он отметил, что оригинал иконы принадлежал министру обороны Петру Ванновскому.
"Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. Эта икона как раз была подарена Ванновскому Александром III", - пояснил Песков.
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