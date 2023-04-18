https://ria.ru/20230418/ikony-1866058542.html

В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным

В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным - РИА Новости, 18.04.2023

В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным

Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:28

2023-04-18T13:28

2023-04-18T13:55

религия

религия

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы "Спас нерукотворный" - копии принадлежавшей министру Петру Ванновскому, оригинал передадут в главный храм ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это икона "Спас нерукотворный". Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил", - сказал Песков. Он добавил что у иконы было две копии. "Одна копия была оставлена в Херсонской области, как вы видели, и вторая копия - в ЛНР", - заявил Песков. Он отметил, что оригинал иконы принадлежал министру обороны Петру Ванновскому. "Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. Эта икона как раз была подарена Ванновскому Александром III", - пояснил Песков.

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россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, дмитрий песков, владимир путин, россия