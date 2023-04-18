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Госдума приняла закон о российском гражданстве - РИА Новости, 18.04.2023
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14:33 18.04.2023 (обновлено: 14:48 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html
Госдума приняла закон о российском гражданстве
Госдума приняла закон о российском гражданстве - РИА Новости, 18.04.2023
Госдума приняла закон о российском гражданстве
Дума на пленарном заседании во вторник приняла внесенный в Госдуму президентом РФ закон "О гражданстве РФ", к которому были одобрены поправки о лишении... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:33
2023-04-18T14:48
общество
россия
госдума рф
гражданство
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Дума на пленарном заседании во вторник приняла внесенный в Госдуму президентом РФ закон "О гражданстве РФ", к которому были одобрены поправки о лишении приобретенного гражданство РФ за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.Всего к закону поступило 62 поправки как от депутатов, так и от сенаторов. При рассмотрении во втором чтении палата отклонила 31 поправку и одобрила 31 поправку.Планировалось рассмотреть проект 11 апреля, но дата была перенесена из-за того, что не были доработаны некоторые пункты закона. В том числе в законе прописали возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности, Госдума также одобрила поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года и поправками сократили число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.Принятые поправкиГосдума на пленарном заседании во вторник одобрила ряд поправок к данному закону. В том числе, предлагается лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.Также согласно тексту поправок, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретённого гражданства.Согласно принятым поправкам, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года.Нижняя палата парламента решила также одобрить поправку о возможности выдвижения обращения о приеме в гражданство РФ автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей".Госдума проголосовала также за принятие поправки, согласно которой изъятие недействительного паспорта РФ у гражданина за границей осуществляется дипломатическим представительством или консульством.Также поправками предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.Отклоненные поправкиВо вторник Дума также отклонила ряд поправок, которые поступили к закону. В том числе Депутаты ГД решили отклонить поправки, которыми предлагается прописать понятие "соотечественник" в законе и восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство.Как ранее отмечал депутат Госдумы Константин Затулин, поправкой в проект закона "О гражданстве РФ" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство, так как в версии инициативы, которая была принята в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. Также он предлагал закрепить в законе понятие "соотечественник".Также Госдума отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к закону "О гражданстве РФ" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами.Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко, которая также была отклонена.Дума не приняла и поправки вице-спикера Госдумы Петра Толстого, которые были связаны с тем, что гражданство РФ у ребенка, которого усыновили родители-иностранцы, сохраняется за ним в любом случае. Предполагалось, что усыновители не смогут подать заявление о его прекращении, как указано в первой версии проекта.Были отклонены поправки, которые вносились сенаторами Анатолием Артамоновым и Сергеем Рябухиным. Согласно тексту поправок, предлагалось лишать приобретённого гражданства за нарушение части 3 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", если такие деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20230414/grazhdanstvo-1865394866.html
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общество, россия, госдума рф, гражданство, владимир путин
Общество, Россия, Госдума РФ, Гражданство, Владимир Путин
Госдума приняла закон о российском гражданстве

Госдума приняла внесенный президентом Путиным закон о российском гражданстве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Дума на пленарном заседании во вторник приняла внесенный в Госдуму президентом РФ закон "О гражданстве РФ", к которому были одобрены поправки о лишении приобретенного гражданство РФ за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.
Всего к закону поступило 62 поправки как от депутатов, так и от сенаторов. При рассмотрении во втором чтении палата отклонила 31 поправку и одобрила 31 поправку.
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Планировалось рассмотреть проект 11 апреля, но дата была перенесена из-за того, что не были доработаны некоторые пункты закона. В том числе в законе прописали возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности, Госдума также одобрила поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года и поправками сократили число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.
В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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Принятые поправки

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила ряд поправок к данному закону. В том числе, предлагается лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.
Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.
Также согласно тексту поправок, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретённого гражданства.
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Согласно принятым поправкам, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года.
Нижняя палата парламента решила также одобрить поправку о возможности выдвижения обращения о приеме в гражданство РФ автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей".
Госдума проголосовала также за принятие поправки, согласно которой изъятие недействительного паспорта РФ у гражданина за границей осуществляется дипломатическим представительством или консульством.
Также поправками предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.
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Отклоненные поправки

Во вторник Дума также отклонила ряд поправок, которые поступили к закону. В том числе Депутаты ГД решили отклонить поправки, которыми предлагается прописать понятие "соотечественник" в законе и восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство.
Как ранее отмечал депутат Госдумы Константин Затулин, поправкой в проект закона "О гражданстве РФ" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство, так как в версии инициативы, которая была принята в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. Также он предлагал закрепить в законе понятие "соотечественник".
Также Госдума отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к закону "О гражданстве РФ" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами.
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Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко, которая также была отклонена.
Дума не приняла и поправки вице-спикера Госдумы Петра Толстого, которые были связаны с тем, что гражданство РФ у ребенка, которого усыновили родители-иностранцы, сохраняется за ним в любом случае. Предполагалось, что усыновители не смогут подать заявление о его прекращении, как указано в первой версии проекта.
Были отклонены поправки, которые вносились сенаторами Анатолием Артамоновым и Сергеем Рябухиным. Согласно тексту поправок, предлагалось лишать приобретённого гражданства за нарушение части 3 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", если такие деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.
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